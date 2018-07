Von Heinz-Günter Kemmer

Deutschlands Biertrinker dürfen mit sich selbst zufrieden sein – die belgischen Nachbarn sind geschlagen. Stolz wölben sich Brust und Bauch, denn bei uns wird mehr Bier getrunken als in den anderen europäischen Ländern. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund 126 Litern haben wir die Belgier um mehr als sieben Liter abgehängt, von den sparsamen Holländern und den weinseligen Franzosen und Italienern gar nicht zu reden.

Dennoch mehren sich die Sorgenfalten auf den Stirnen deutscher Brauereidirektoren. Der Grund: Dem konzentrierten Trinken steht ein unkonzentriertes Brauen gegenüber. In der EWG brauen rund 2500 Unternehmen Bier, mehr als 2000 von ihnen haben ihren Sitz in der Bundesrepublik und in Westberlin. Zwar decken Deutschlands Brauer knapp zwei Drittel des Bierbedarfs der EWG, gleichzeitig stellen sie jedoch auch rund vier Fünftel der Betriebe. Das Ergebnis: Der durchschnittliche Ausstoß je Brauerei ist in der Bundesrepublik niedriger als in jedem anderen Lande des Gemeinsamen Marktes.

Mißt man die größten deutschen Brauereien an ihrem Marktanteil, dann sind sie allesamt Zwerge. So bringt es die Dortmunder Union-Brauerei, der Spitzenreiter der Branche, nur auf gute drei Prozent, die ersten drei in der Rangliste brauen gemeinsam rund sieben Prozent des deutschen Biers.

Bei unseren Nachbarn sieht das anders aus. In Holland decken die drei Spitzenreiter – ähnlich wie in Italien – etwa vier Fünftel des Bedarfs. Und die Franzosen haben aus der Zersplitterung ihrer Brauwirtschaft die Konsequenzen gezogen. Denn in Frankreich ist nicht nur die Zahl der Brauereien von 954 im Jahre 1938 auf 160 im vergangenen Jahr gesunken, vielmehr haben sich jüngst auch 26 Unternehmen zur Société Européenne de Brasserie zusammengeschlossen – ihr gemeinsamer Marktanteil beträgt um die 30 Prozent.

In der Bundesrepublik dagegen spricht man nur von der Konzentration – praktiziert wird sie kaum. Und wenn ein Mann wie der langjährige Generaldirektor und jetzige Aufsichtsratsvorsitzende der Dortmunder Union-Brauerei, Dr. Felix Eckardt, offen für die Konzentration plädiert, dann erntet er in der Branche mehr Kritik als Zustimmung und setzt sich allenfalls dem Verdacht aus, er wolle nur sein Unternehmen durch weitere Aufkäufe vergrößern, um die Kleinen an die Wand zu spielen.

„Deutschlands Brauer sehen die Gefahren nicht, weil es ihnen zu gut geht“, so lautet der Kommentar eines Branchenkenners. Und er äußert den Verdacht, daß der Horizont der Brauer mit ihrem optimalen Absatzradius identisch ist. Der aber beträgt, will man dem Geschäftsinhaber der Frankfurter Henninger-Bräu, Bruno Schubert, glauben, nur 60 Kilometer. Andere Brauer meinen, auch ein Transport über 150 Kilometer sei wirtschaftlich noch zu vertreten – einig sind sich jedoch alle darüber, daß der Weg der Konzentration nicht allein über den Ausbau der bestehenden Braustätten gehen.