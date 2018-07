Arnold Brecht: Mit der Kraft des Geistes, Lebenserinnerungen, zweite Hälfte 1927 – 1967; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart; 496 Seiten, 38,– DM

Arnold Brecht, in der Weimarer Zeit Chef der Verfassungsabteilung im Reichsministerium des Innern, war 1927 von der ersten Rechtsregierung aus dem Reichsdienst entlassen worden. Er wechselte auf die andere Straßenseite hinüber und trat in die Dienste Preußens. Die Regierung Otto Braun beauftragte ihn mit der Vertretung des Landes im Reichsrat, der Länderkammer. Dort war der neue Haushalt beraten worden. Brecht berichtet in seinem zweiten Band – und wir geben diese Stelle seiner Lebenserinnerungen mit Bedacht aus aktuellem Bezug wieder:

„Als ich in der preußischen Kabinettssitzung über den neuen Reichshaushalt berichtete, schlug ich vor, für das kommende Jahr Streichung dieser Position im Reichsrat zu beantragen. (Es handelte sich um 9,3 Millionen RM, die erste Rate für den Bau eines Panzerkreuzers.) Das sei die einzige Ersparnis von Belang, die in diesem Augenblicke, wo viel darauf ankam, daß Deutschland seinen Willen zu äußerster Sparsamkeit deutlich zeigte, vorgenommen werden könne. Sie würde zugleich ein eklatanter Beweis der deutschen Friedfertigkeit sein, da ja kein Zweifel darüber bestand, daß Deutschland den Alliierten gegenüber zu dem Bau berechtigt war. Mir schien die politische Wirkung einer solchen doppelten Geste viel wichtiger zu sein als der relativ geringe militärische Wert des Panzerkreuzers. Deutschland werde dadurch nicht nur in finanziellen Fragen, sondern auch in der Verfechtung seiner Ansprüche auf Gegenseitigkeit der Abrüstung seine Stellung stärken.“

Kapitel für Kapitel dieses zweiten Bandes der Erinnerungen des preußischen Beamten Brecht gibt solche eindrucksvollen politischen Lehren und Grundsätze aus den Tatsachen der Vergangenheit, die viele der Lebenden noch in Erinnerung haben werden. Wie sich die Dinge gleichen! Wie die Gesetzlichkeit des Politischen immer von neuem die Menschen vor die Verantwortung fordert! Damals wie heute: Vernunft, Sinn für möglichen Fortschritt, Geduld, Treue zum Grundsatz – oder Demonstration, Verblendung und Überschätzung eigener Chancen?

Selbst in dem Kapitel, in dem Arnold Brecht seine „Gedanken zur Verantwortung für Hitlers Gewinn totaler Macht“ ausbreitet, ist er völlig fern von Haß oder von Gefühlsaufwallungen, er, den das Regime des Verbrechens aus dem Lande und von einem außerordentlich erfolgreichen Aufbauwerk vertrieb. Er stellt fest, was war. Ein korrekter Beamter aus dem alten Preußen konnte und kann das nicht anders. Das ist ein heimliches Gesetz des politischen Wirkens, dem sich auch unsere Gegenwart nicht entziehen kann.

Nach dem Gesetz war damals wohl alles in guter Ordnung. Aber die Paragraphen blieben im Geiste unerfüllt. „Auch im Zentrum gab es Kreise, die eine andere Staatsform vorgezogen hätten“, schreibt Brecht schon in den ersten Sätzen des Vorwortes zu diesem zweiten Band. Die konservativen Kräfte, stets Gegner der Demokratie, „hatten sich von ihrer Eklipse nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches kräftig erholt“, fügt er hinzu. Vor solchen Erinnerungen des Zeitgenossen, der sorgfältig beobachtet hat und lange prüfend wägte, was aus der Fülle des Geschauten Wert für die Zukunft hatte, entsteht dem Leser heute eine große Aufgabe.

Sosehr Arnold Brechts Aufzeichnungen die Form der Erzählung vor der Information bevorzugen, wird die Darstellung niemals überfüllt von Details, wird nicht langweilig oder vordergründig. Ob man das Kapitel über den Young-Plan liest – nicht ohne Bezug auf die Gegenwart! –, den Bericht über Stresemanns Tod und das dann folgende Ende der Großen Koalition, ob man die Wertung Brechts über die „Tragödie einer zu schwach fundierten Regierungsweise“ (Brüning war damals der Kanzler) überdenkt, stets ist diese Memoirensammlung eine Fundgrube für politische Erkenntnisse.

Fritz Sänger