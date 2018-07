Der Anlaß war eine Falschmeldung, Drei Springer-Zeitungen – das „Hamburger Abendblatt“, der „Berliner Mittag“ und der „Mittag“ in Düsseldorf – waren einer Nachricht der Tarantelpress aufgesessen, die einst in den Jahren des Kalten Krieges zu dubiosem antikommunistischem Ruhm gelangt war. Von einem Brief des in Ostberlin lebenden Schriftstellers Arnold Zweig nach Israel war die Rede – einem Brief voller heftiger Attacken gegen die Regierung der DDR. Dieser Brief ist niemals geschrieben worden.

Bevor zwei der Blätter (das dritte, der „Mittag“, starb in der Zwischenzeit einen vom Verleger verordneten Zeitungstod) von der erdrückenden Last der Beweise gezwungen wurden, ihren Irrtum einzugestehen, war Günter Grass mit einer flammenden Philippika gegen das Haus Springer und seine journalistischen Methoden vor die Fernsehkamera getreten. Diese Stellungnahme hatte zuerst das Zweite Deutsche Fernsehen aufgezeichnet. Intendant Holzamer aber, in Gedanken an die Verpflichtungen, die ihm der Staatsvertrag auferlegt, ließ die Ausstrahlung nicht zu. Darauf trat Grass noch einmal vor die Kamera – diesmal für „Panorama“ vom Ersten Programm. Und am Abend des 25. September wurde sein „Ich klage an“ gesendet.

Schon am nächsten Tag schlug im Springer-Haus die Weile der Empörung hoch. Und Vorwurf und Gegenvorwurf, Polemik und Gegenpolemik haben sich – nicht zuletzt durch die zuweilen verfälschende Berichterstattung in den Springer-Zeitungen – zu einem wirren Knäuel verstrickt. Deswegen haben wir hier eine ausführliche und, nüchterne Dokumentation zusammengestellt.

Als erstes Dokument drucken wir den Text der Grass-Erklärung im Fernsehen (I). Daran schließt sich die Reaktion der „Welt“ an (II), die den Tenor für viele weitere Attacken gegen Grass festlegte: Wer den „Meinungsmoloch“ Springer kritisiert, ist nichts anderes als ein Handlanger des Kommunismus.

In seiner ersten Antwort an die Kritiker und in einem Rias-Interview (III und IV) präzisierte und erläuterte Grass die Hauptvorwürfe, die ihm in seiner Fernsehstellungnahme vielleicht etwas zu pauschal geraten waren. Die Rede ist dabei auch von einem Telegramm, das der Vorsitzende des „Deutschen Journalistenverbandes“ an ihn geschickt hatte (IV). Dieses Telegramms bemächtigten sich die Springer-Zeitungen bei ihrer Polemik gegen Grass – wobei freilich Absatz zwei allenthalben unter den Tisch fiel.

Auch sonst gaben „Welt“ und „Bild“ sich nicht gerade zimperlich, wenn es darum ging, Bundesgenossen zu sammeln. So hat sich angeblich das ZDF in einer Erklärung von dem Panorama-Beitrag distanziert – einer Erklärung, von der Intendant Holzamer nichts weiß. So hat sich angeblich der stellvertretende Intendant des Norddeutschen Rundfunks beim ZDF entschuldigt – der NDR weiß von einer solchen „Entschuldigung“ nichts. Und Staatssekretär Dr. Hildegard Hamm-Brücher wirft der „Welt“ „Nachrichtenmanipulationen“ vor, weil das Blatt eine Stellungnahme von ihr entstellt wiedergegeben habe.

Nicht beschwert hat sich Kai-Uwe von Hassel. Seine Bekundungen auf einer Vertriebenentagung in Kassel sind von der „Welt“ offenbar korrekt wiedergegeben worden (VI). Wir beschließen die Dokumentation mit einer knappen Mitteilung von Günter Grass (VII).

Zu dem Thema „Grass kontra Springer“, besonders aber zu der Erklärung von Hassels haben wir in einem Interview Professor Horst Ehmke befragt. Auf seine aufschlußreiche Stellungnahme folgt eine knappe juristische Expertise zu er Frage, was geschehen könnte, wenn der Streit demnächst vor den Kadi kommt. Thilo Koch, der sich zum Fall Springer kürzlich schon einmal geäußert hat, richtet zum Schluß den Blick noch einmal auf das Wesentliche in dieser Kontroverse. H.G.