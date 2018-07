Zuschüsse für Instandsetzung

Aus Mitteln des Bundes sind jetzt im Rahmen des Zweiten Investitionshaushaltes zunächst 26 Millionen Mark Verbilligungszuschüsse für Darlehen zur Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden bereitgestellt worden. Die Verbilligungszuschüsse können im Rahmen dieser Aktion von allen Hauseigentümern (natürliche und juristische Personen, private oder öffentlichrechtliche Hauseigentümer) beantragt werden, deren Häuser vor dem 1. Juli 1956 bezugsfertig waren. Auch ausländische Staatsangehörige, die Eigentümer eines in der Bundesrepublik gelegenen Wohngebäudes sind, können jetzt einen Antrag stellen. Die Anträge müssen von den Hauseigentümern bis zum Jahresende bei den Kreditinstituten (z. B. Sparkassen, Bausparkassen) gestellt werden.

Dekafonds auch kostengünstig

Von der Deutschen Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt/Main, wird darauf aufmerksam gemacht, daß auch in ihrem Hause kostengünstige Anlageprogramme möglich sind. An jedem Bank- oder Sparkassenschalter kann ein Deka-Zuwachs-Konto errichtet werden. Die darauf eingehenden Beträge werden nach Wunsch zum Erwerb von Arideka- oder Dekafonds-Anteilen verwandt. Die Ertragsausschüttungen werden zu Vorzugspreisen in Anteilen wiederangelegt. Zusätzliche Spesen fallen hier im Gegensatz zu den Sparprogrammen, die von den Neckermann-Vertretern in Dekafonds-Anteilen angeboten werden, nicht an.

Hypotheken von der Versicherung

Nach einem Bericht der gewerkschaftseigenen Wohnungsbaugesellschaft „Neue Heimat“ werden die günstigsten Hypotheken nach wie vor von den Versicherungen angeboten, wobei allerdings ein gleichzeitiger Versicherungsabschluß gefordert wird. Für langfristige Darlehen werden 6,5 Prozent Zinsen berechnet, Auszahlungskurs 96,5 Prozent. Die Sparkassen gewähren Wohnungsbauhypotheken zu 7 Prozent mit einer Auszahlung von 100 Prozent abzüglich 1 Prozent Bearbeitungsgebühr. Wahlweise stehen auch 6,5prozentige Darlehen mit einer Auszahlung von 96 bis 97 Prozent zur Verfügung. Die Bearbeitungsgebühr beträgt ebenfalls 1 Prozent.