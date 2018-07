Daß ein Narr zehn andere macht, ist freilich schlimm genug; aber weit schlimmer ist es noch, daß auch ein Schurke zehn andere macht. Nur die Vernunft macht wenig Proselyten.

Johann Gottfried Seume

Echte Führers gefällig?

Für den Preis von 56 000 Mark stehen zur Zeit in London zwei Aquarelle von Adolf Hitler zum Verkauf. Die Bilder, die Hitler im Alter von 23 Jahren malte, zeigen die Hofburg und den Michaelerplatz in Wien und werden von Experten als „gekonnt, aber nicht überragend“ bezeichnet. Welcher Historiker möchte da nicht zum Kunstexperten werden.

Carson McCullers

Ihren ersten Roman, „Das Herz ist ein einsamer Jäger“, schrieb sie 1940. Damals war Carson McCullers dreiundzwanzig Jahre alt, und es hat den Anschein, als wäre sie, die am letzten Freitag in New York starb, in den Augen ihrer Leser nicht älter geworden, als sei sie einer der melancholischen Teenager ihrer Romane und Erzählungen geblieben. Die wenigen bekannten Aufnahmen, die ein junges trauriges Gesicht mit Ponyfransen und fragenden Augen zeigen, interpretieren vielleicht die „Mischung aus morbidezza und Naivität“, die Klaus Mann 1940 an der jungen Amerikanerin notierte, die aus Georgia kam und eigentlich Konzertpianistin werden wollte. Die Photos zeigen längst nicht mehr die Wirklichkeit einer seit zwanzig Jahren gelähmten Frau, deren Mann 1953 Selbstmord beging, die es unternahm, sich auf ihre eigene poetischpessimistische Weise mit dem Schicksal zu arrangieren, das sie nicht gerade mit zarter Hand angefaßt hatte, und die schließlich gemeinsam mit Katherine Anne Porter und Eudora Welty zu den bedeutendsten amerikanischen Schriftstellerinnen unserer Tage gezählt wurde. Auf ihren ersten Roman folgten „Spiegelbild im goldenen Auge“ (1941), „Das Mädchen Frankie“ (1946) und „Uhr ohne Zeiger“ (1961), dazu acht Erzählungen und ein noch nicht ins Deutsche übertragenes Theaterstück, „Square Root of Wonderful“ (1957). Immer ging es dabei um die Qual des Erwachsenwerdens oder um den Tod, der nichts ist, „was sich nicht schon seit langem verbereitet hatte“. Das deutsche Publikum, fixiert auf die Rezeption Hemingways, Faulkners und Steinbocks, übersah die ersten Übersetzungen dieses Werks, die Anfang der fünfziger Jahre bei Scherz und Goverts herauskamen. Seit 1961 begann der Diogenes Verlag mit einer Neuauflage: zunächst die Erzählungen unter dem Titel „Die Ballade vom traurigen Café“, dann in nicht chronologischer Reihenfolge die Romane. Seitdem gibt es auch in Deutschland eine wenn auch noch kleine Gruppe von Lesern, die fasziniert sind von der Poesie und dem Zauber des stillen Werks der Orson McCullers.

BIP ’67