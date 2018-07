„Griechenland von ihrer Gegenwart zu befreien, ist das beste, was er und seine Kollegen tun können.“ Diesen Satz schleuderte Panayiotis Kanellopoulos am vorigen Wochenende dem Putsch-General und Innenminister Pattakos entgegen. Zum zweitenmal forderte der Führer der – inzwischen verbotenen – Nationalradikalen Union (ERE) damit öffentlich das griechische Militärregime in die Schranken, das ihn als Ministerpräsidenten am 21. April gestürzt hatte.

Die Generale hatten eine erste Attacke, die der 65jährige Politiker am vergangenenen Mittwoch führe („Das heutige autoritäre Regime muß seinen Platz dem freien politischen Leben räumen!“), mit einem Schlag unter die moralische Gürtellinie beantwortet: Kanellopoulos habe ihm – so behauptete Pattakos – am zweiten Putschtag eine Loyalitätserklärung abgegeben. Jetzt reagierte das Regime härter: Kanellopoulos wurde am Montag zum zweitenmal seit dem Umsturz unter Hausarrest gestellt.

Noch blieb ihm erspart, was die Athener Verlegerin Eleni Vlachou erdulden mußte: Nach widerspenstigen Äußerungen vor der Auslandspresse, die in der Mailänder Zeitung „La Stampa“ zusammengefaßt wurden, ist sie einem Kriegsgericht zum Verhör vorgeführt und unter Anklage gestellt worden. Ihr droht eine hohe Zuchthausstrafe, denn die Anklage lautet auf „Beleidigung der Staatsgewalt“ und „Ungehorsam gegen militärische Befehle.“

Die Fälle Kanellopoulos und Vlachou zeigen, daß die Opposition gegen die griechische Junta wächst. König Konstantin weigerte sich weiterhin, die Entlassungsurkunde für rund 400 royalistisch eingestellte Offiziere zu unterzeichnen.

Erstmals seit dem 21. April verhängte auch das Ausland Sanktionen: Die EWG-Kommission legte gegen einen Kredit von 40 Millionen Mark für Griechenland ihr Veto ein. Weitere 220 Millionen Mark, die für Kredite vorgesehen waren, wurden vorläufig eingefroren. Die Regierungen von Schweden, Dänemark und Norwegen hatten schon Ende September beschlossen, der Europäischen Kommission für Menschenrechte über die Lage in Griechenland zu berichten.

Der dänische Handels- und Industrieminister Dahlgaard wollte die Opposition gegen Griechenland nicht mitmachen. Er plädierte öffentlich für eine mehr realistische, weniger ideologische Außenpolitik, die Dänemark an seinen wirtschaftlichen Interessen auszurichten habe. Nach einem Sturm der Entrüstung in der dänischen Sozialdemokratie mußte Dahlgaard am Wochenende abtreten.