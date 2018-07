Felix von Eckardt: Ein unordentliches Leben. Econ-Verlag, Düsseldorf-Wien 1967; 640 Seiten, 25,– DM.

Unordentlich“ nennt der Bundestagsabgeordnete und frühere Botschafter und Bundespressechef seine Lebenserinnerungen. Er meint die Vielfalt, die Farbigkeit, das Bunte, eben das Leben, wie es ist: unlogisch, überraschend, erstaunlich, enttäuschend.

Das Persönliche in diesem Buch ist so privat, daß wir es übergehen können und wollen. Der Kern (vielleicht auch Zweck) des Buches sind die Kapitel über Felix von Eckardts Zusammenarbeit mit Konrad Adenauer. Und hier ist nichts „unordentlich“, wohl aber vielfältig und hintergründig.

Felix von Eckardt war zunächst Journalist. Das ist kein Beruf, sondern eine Aufgabe, wenn man es richtig begreifen will. Man kann nicht lernen, was ein Journalist zu sein und zu tun hat, allenfalls das Handwerkliche, nicht aber das, was ihn mit dem Politiker oder gar mit dem Künstler verbindet. Der Journalist Eckardt wollte, diese Lebenserinnerungen machen es nochmals deutlich, von vornherein mitwirken, nicht nur beobachten und beschreiben. Er wurde Zeitungsverleger, Leiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Staatssekretär, als Botschafter Beobachter der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen – und in allen Amtsstellungen blieb er Berater und Vertrauter des Bundeskanzlers Konrad Adenauer.

Wenn jemand mit dem Können, über das der Publizist Felix von Eckardt verfügt, von Begegnungen und Begebenheiten erzählt, die er auf diesem ungewöhnlichen Wege erlebt hat, darf der Leser erwarten, daß ihm Hintergründe und Zusammenhänge klarwerden, für die es seinerzeit aus dem Munde Eckardts keine oder nur unvollkommene oder unwahrscheinliche Antworten gab. Nicht immer erfüllt das Buch diese Erwartungen. Es ist noch zu nahe an der beschriebenen Zeit.

Von den handelnden Personen, ihren Schwächen und Stärken wird charmant und liebenswürdig erzählt, aber die Berichterstattung über Vorgänge und Tatsachen kommt dabei zu kurz. Wer in Memoiren historisches Material sucht, wird die Art dieser Mitteilung als Nachteil empfinden. Sie ist aber ein Vorteil für den, der aus artiger, netter, zuweilen auch etwas großzügiger Erzählung seinen eigenen Erinnerungen einige Farben hinzugewinnen möchte.

Nicht selten scheint es, daß der Verfasser sein eigenes Denken, für ihn entscheidende Motive und Überlegungen in jene anderer Menschen hineinprojiziert, deren Verhalten er beschreibt. Dabei unterlaufen dann auch Ungenauigkeiten: Auf Seite 124 wird zum Beispiel der Rezensent genannt, von dem es heißt, dieser habe einmal „das Amt antreten“ können, das Felix von Eckardt damals ausgeschlagen habe. Aber der Rezensent hat ein solches Amt (nämlich als Chefredakteur der Nachrichtenagentur DENA unter amerikanischer Leitung) niemals angetreten oder ausgeübt.

Das lesenswerte Buch spiegelt eine Zeit wider, in der allzu viele Vorgänge allzu kompliziert waren, teils aus ihrer Natur, teils, weil die handelnden Personen unter dem Kennwort „Politik“ auf schmalen Pfaden schleichen oder sich durch einen Dschungel von Argumenten hindurchkämpfen mußten, deren Wahrheitsgehalt oft nur schwer zu erkennen war. Der gewandte Sprecher der Bundesregierungen unter Adenauer, der weitoffene Journalist Felix von Eckardt ist niemals im altpreußischen Sinne Beamter gewesen; er blieb stets dem ungebundenen Leben zugewandt. Er ließ sich nicht fesseln, wo die Ordnung, zu der Staatsorgane gern zu rufen pflegen, den Charakter verblassen und den Menschen und seine Leistung ergrauen läßt. Fritz Sänger