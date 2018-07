Herren aus der Vertreterbranche scheinen sich ziemlich vergeblich um führende Stellungen in der Literatur zu bemühen. Meist treten sie nur als Chargen in sogenannten Volksstücken auf, um mit Mundwerk und Musterkoffer Verwirrung zu stiften. Nur selten ist bisher versucht worden, ihre indikatorischen Funktionen literarisch nutzbar zu machen: Vertreter sind von Berufs wegen prädestiniert, Einblick in die Häuslichkeit zahlreicher Mitbürger zu nehmen. Auch wenn das meist nur durch den Türspalt geschieht, liefern ihre Beobachtungen und Schwellenerlebnisse reiches Material für ein breit angelegtes Kaleidoskop sozialer Verhältnisse und Verhaltensweisen.

Wir wissen das spätestens, seit der Handelsvertreter Anselm Kristlein die Bilanz der Halbzeit zog. Aber sein neunhundert Seiten langer Bericht, zweifellos nicht nur der umfang-, sondern auch der geistreichste Vertreterroman unserer Literatur, offenbarte zugleich die Problematik dieser besonderen Gattung. Dem quantitativen Querschnitt bundesbürgerlich-halbzeitlicher Gesellschaft mangelt es entschieden an epischen Qualitäten: Das Berufsleben des Anselm Kristlein ist notwendigerweise eine Folge episodischer Begegnungen, und kaum eine dieser Episoden gibt den darin aufgerufenen Figuren Raum und Gelegenheit genug, sich zu personifizieren.

Wie läßt sich die indikatorische Funktion des Vertreters nutzen, ohne daß dieser dabei als handelnde Person verlorengeht und ohne daß der Autor in die Verlegenheit gerät, ein Heer von Randfiguren in sein Buch einlassen zu müssen, die selbst ein Tolstoi unter den gegebenen Bedingungen kaum zur Leibhaftigkeit erwecken könnte? Über diese Frage scheint Otto Jägersberg nachgedacht zu haben, bevor er sich entschloß, für sein zweites Buch

den siebenundzwanzigjährigen Vertreter Hugo Rattalt als Protagonisten zu engagieren. Jägersbergs Lösung: Er verzichtet darauf, mit Hugos Hilfe ein Kaleidoskop à la Walser zu liefern, und versucht statt dessen, eine einzige Episode als Beispiel für viele ähnliche darzustellen.

Hugo besucht einen Kunden. Als Angestellter seiner Ehefrau Else, geschiedene Nitsche, die in einer ungenannten Stadt die Firma „Das Heimbuch“ betreibt, ist es ihm gelungen, den Postbeamten im technischen Dienst Karl Dietrich, wohnhaft in einem ungenannten heidenahen Dorf, werbebrieflich für den Hauptschlager der Firma, den sechsbändigen „Neuen Brockhaus“, zu interessieren. Mündliche Verhandlungen sind eigentlich nicht mehr nötig, dennoch entschließt sich Hugo, die Unterschrift unter den Kaufvertrag persönlich einzuholen.

Das wäre rasch zu erledigen, Angelegenheit höchstenfalls einer halben Stunde. Doch so schnell läßt Jägersberg seinen Helden nicht zum Ziel gelangen. Genau zweihundertfünfzig Seiten muß sich der Leser gedulden, ehe Herr Dietrich die erlösende Frage stellt: „Muß ich was unterschreiben? Und bevor es dazu kommt, sind nicht weniger als neun Stunden vergangen, denn dank einer befremdlich einfallslosen Dramaturgie gelingt es dem Autor, sein kurzes Handlungsfädchen als Verlängerungsschnur zu mißbrauchen.