Von Helmut Holscher

Wenn ein Betrunkener an einem regennassen Tag aus dem Wirtshaus kommt, seinen Wagen öffnet, sich ans Steuer setzt und den Zündschlüssel ins Schloß steckt, ist er bereits ein Täter, der mit Gefängnis ohne Bewährungsfrist bestraft werden kann, auch wenn er den Motor noch nicht angelassen hat, geschweige denn gefahren ist.

Wenn ein Autofahrer in einen Wagen mit abgefahrenen Reifen klettert, riskiert er allenfalls, daß man ihn freundlich ersucht, sein verkehrsuntüchtiges Fahrzeug sieben oder zehn Tage später in gebrauchsfähigem Zustand vorzuführen. Erst wenn er einen Unfall verursacht, wird er wegen seiner Nachlässigkeit zur Rechenschaft gezogen.

Dabei differiert, allem Anschein nach, die Zahl der Unfälle, die durch schlechte Reifen oder defekte Bremsen verursacht werden, gar nicht so heftig von der Zahl der Unfälle unter Alkohol. Wie die Zahlen in Wirklichkeit aussehen, weiß niemand, weil zwar die Zahl der tödlichen Unfälle in Bezug auf die Ursachen statistisch erfaßt wird, nicht aber die der Unfälle, die nur geringeren Personen- oder Sachschaden herbeiführten, ganz ungeachtet von jenen, bei denen die Polizei gar nicht in Aktion tritt.

Die meisten unserer Ordnungsorgane und Rechtskundigen sind immer noch der Ansicht, bei achtzig Prozent aller Unfälle sei menschliches Versagen schuld. Diese Ansicht ist ebenso plausibel wie landläufig, aber zu beweisen ist sie kaum, denn die wissenschaftlichen Untersuchungen über Unfälle und Unfallursachen sind (nicht nur in Deutschland) unzureichend.

So wird denn in einem umfangreichen Werk über Verkehrssicherheit, zusammengestellt im Auftrage der amerikanischen Automobilversicherungen, in der Einleitung lapidar festgestellt, daß es die Unfallursache überhaupt nicht gibt. Die Untersuchung, die in einer überraschend umfangreichen Bibliographie mit zweitausend Einzel- und Sammeluntersuchungen die einschlägige Literatur aus Amerika und Übersee aufführt, klärt erst einmal die Begriffe.

Statt Unfallursache heißt es mitwirkende Faktoren (contributing factors). Die Folgerung: In keinem Falle wird es, so man nur die eine oder die andere Unfallursache beseitigt, zu einem drastischen Absinken der Unfallziffern kommen,