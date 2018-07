Die Kommunen setzen sich zur Wehr – DIE ZEIT antwortet

Der ZEIT-Artikel „Die kommunalen Beutelschneider“ (Nummer 38 vom 22. September) hat die Kritik von Werner Jacobi, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen e. V., Köln, herausgefordert. Wir veröffentlichen an dieser Stelle die Ausführungen Jacobis. Die Erwiderung des Autors ist jeweils in Kursivschrift gesetzt.

Die Überschrift, die Herr Kemmer in seinem großangelegten Angriff auf die kommunale Elektrizitätsversorgung in Ihrer Wochenzeitung gibt – „Die kommunalen Beutelschneider“ – macht es einem Vertreter der Gemeinden und ihrer Unternehmen wahrhaftig schwer, in eine sachliche Diskussion der vorgebrachten Behauptungen einzutreten. Mit diesem Titel wird den Gemeinden ein böswilliges, ja fast kriminelles Verhalten gegenüber ihren Bürgern, deren Versorgung ihnen obliegt, unterstellt.

Es liegt uns fern, die Gemeinden und ihre Versorgungsunternehmen der Kritik und der Diskussion in der Öffentlichkeit zu entziehen, wenn wir uns dagegen verwahren, mit Beiworten aus dem Gaunermilieu – und das in einer Zeitschrift vom Range der „ZEIT“ – bedacht zu werden. Dennoch ist uns daran gelegen, zu den wichtigsten Anwürfen des Verfassers Stellung zu nehmen in der Hoffnung, damit eine Reihe einseitiger Betrachtungen zurechtrücken zu können.

Herr Jacobi stellt fest, daß es ihm schwerfällt, in eine sachliche Diskussion einzutreten. Den Beweis dafür liefert er selbst – in der „Zeitung für kommunale Wirtschaft“. Wir zitieren: „Wie die Maden im Speck“ sitzen nach Ansicht eines Herrn Heinz-Günter Kemmer, dem die Hamburger Wochenschrift DIE ZEIT unverständlicherweise über eine Seite zur Verfügung gestellt hat, Deutschlands – Gemeinden und Gemeindeverbände in der Stromversorgung. Und weiter: „Wenn das die neue Tonart ist, mit der DIE ZEIT Themen der Wirtschaft zu behandeln gedenkt, so wird sich die Wochenzeitung mit solcher Beutelschneiderei nur ins eigene Fleisch schneiden und ihr internationales Ansehen in kürzester Zeit verspielen.“

Preisfreigabe

Zu dem Ausgangspunkt des Verfassers, nämlich dem im Bundeswirtschaftsministerium auf Referentenebene erörterten Plan, die noch bestehende staatliche Preisaufsicht aufzuheben, ist zu bemerken, daß eine Entscheidung hierüber noch aussteht. Das Echo in der Presse zu diesem Plan ist höchst widersprüchlich. Auf der einen Seite wird die Beseitigung dieses letzten Reliktes behördlicher Aufsicht begrüßt in der Erwartung, daß damit dem Wettbewerb der Unternehmen in der Elektrizitätswirtschaft größere Möglichkeiten eröffnet werden.