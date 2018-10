Hans Kroll: Lebenserinnerungen eines Botschafters. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 612 S., 24,– DM.

Lebenserinnerungen sollten ein vollendetes Leben bis zum Schluß umfassen. Hans Kroll wußte nicht, wie zutreffend er den Titel seines ersten und einzigen Buches gewählt hatte. Dessen langvorbereitetes Erscheinen wenigstens sollte er gerade noch, seine Wirkung nicht mehr erleben, (s. Rezension in der ZEIT Nr. 34, S. 25)

Im Anfang seiner Memoiren steht ein unbedingt zutreffendes Datum: das seiner Geburt in Deutsch-Piekar, Oberschlesien (18. Mai 1898), nicht viel mehr über seine Jugend, nichts über seine Eltern und seine fünf Brüder. Eigentlich nur die erste Begegnung mit Kosaken am Grenzfluß scheint ihm bedeutungsvoll für das ihn früh beherrschende Berufsziel: Botschafter in Moskau.

Krolls Leben beginnt sozusagen erst mit dem Eintritt in den Auswärtigen Dienst. Als jüngster 22jähriger Attaché wurde er in das Amt berufen. Die ersten Dienstjahre ziehen verhältnismäßig schnell an uns vorüber. Seinen damaligen Chefs widmet er, weil sie augenscheinlich dem jungen Anwärter noch Eindruck machten, ausnahmslos wohlwollende Worte. Sie gestatteten es. ihm auch sämtlich, sich voll zu entfalten.

In Ankara, einem diplomatischen Posten mit über das Wirtschaftliche hinausgehenden großen politischen Problemen, für die Kroll ebenso Begattung wie Leidenschaft verspürte, genoß er eineinhalb Jahre Selbständigkeit und Erfolge. Gleich bei Papens Dienstantritt in Ankara will von seinem Vorgesetzten gefordert haben, über alle seine Schritte unterrichtet und auch zur Mitzeichnung hinzugezogen zu werden. Das aber war im Amt niemals üblich, schon gar nicht bei Persönlichkeiten wie zum Beispiel Brockdorff-Rantzau und gerade Papen, die aus ihrer früheren leitenden Stellung im Amt sich Immediatberichterstattung an das Staatsoberhaupt vorbehalten hatten.

Papens „schillernde Persönlichkeit“ auch nur einigermaßen sachlich zu bewerten, gelingt Kroll nicht, obwohl er mit Lob für Kollegen und Gesprächspartner vor allem höheren Ranges nicht geizt. Er zitiert und zwar mehrfach Botschafter Ritter, Papen sei in allen Dingen Amateur, aber ein begabter Amateur, versäumt nicht, all die freundlichen Schlagworte zur Kennzeichnung Papens – „Steigbügelhalter Hitlers, Vertreter des Herrenklubs, Herrenreiter, Meisterspion und skrupelloser Intrigant von fuchsgleicher Gerissenheit“ – anzuführen. In Nürnberg indes, wo er sich nur an die Wahrheit halten, aber auch von der NS-Partei absetzen wollte, mußte er seine Animosität zurückstellen und den Leistungen seines Vorgesetzten gerecht werden. 10. einer Zusammenarbeit mit Papen kam es nicht, Kroll wurde nach Barcelona versetzt, gewissermaßen als Botschafter des Mittelmeers, wie er im Diplomatischen Korps beim Abschied erzählte.

Zur Beurteilung der „Lebenserinnerungen eines Botschafters“ genügt aber nicht, was Kroll in seinem übersteigerten Selbstbewußtsein sagt, sondern man muß wissen, wie Dritte die gleichen Erlebnisse sahen und wie sie sich in Wahrheit zugetragen haben. Kroll beruft sich mehrfach, etwaigen Einwänden vorbeugend, auf sein anerkannt gutes Gedächtnis. Vielfach läßt er uns, wie das Memoirenschreiber gern tun, seine Tagebuchaufzeichnungen lesen. Aber er verschweigt Tatsachen und zitiert falsch aus dem Gedächtnis, von den pointierten schlagfertigen Antworten nicht zu reden. Wir kennen sie als Treppenwitze der Weltgeschichte.