Churchill: Der Kampf ums Überleben, 1940 bis 1945. Aus dem Tagebuch seines Leibarztes Lord Moran. Aus dem Englischen von Karl Berisch. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. München/Zürich 1967; 863 Seiten, Leinen 34,– DM.

Große Männer sind vor den Memoiren ihrer Mitarbeiter nicht sicher, und wenn schon die Publikationswut der Verlage und – in England – der Sonntagszeitungen nicht zu hemmen ist, dann liest man die Niederschriften eines wirklich intim vertrauten Gefährten immer noch lieber als die Pseudo-Enthüllungen der Domestiken oder der Vorzimmerlöwen. Ob dieser Grundsatz auch den Leibarzt einschließt, das heißt, ob auch er seine zweifellos von niemandem übertroffene Kenntnis der Person preisgeben soll, das ist anläßlich der englischen Originalausgabe von Lord Morans „Churchill“-Buch ausführlich erörtert worden (siehe ZEIT Nr. 34/1966). Ein unzweideutiges Ja oder Nein wird es da nicht geben können.

Wohl aber wird man rundweg verneinen müssen, daß ein solches Volumen von Aufzeichnungen, wie es Lord Moran dem englischen Leser mitteilen zu müssen glaubte, auch dem deutschen ungekürzt präsentiert werden soll. Große Teile sind vom Autor für ein Publikum gedacht, das seinen Churchill kannte und kennt, das auch mit dem ganzen personellen und thematischen Umkreis dieser Figur vertraut war und ist. So nützlich es zweifellos sein wird, daß deutsche Leser über jenen Lebensabschnitt des englischen Politikers ausführlich informiert werden, den sie seinerzeit nur propagandaverzerrt kennenlernten, nämlich die Kriegsjahre von 1940 bis 1945, sowenig ist die gleiche Breite für spätere Kapitel angebracht. Wer, weil er sich intensiver mit der Zeitgeschichte beschäftigen möchte, am vollen Text interessiert ist, kann zumeist englische Originale lesen.

Einige Ungenauigkeiten in der Übersetzung bestärken den Eindruck, daß auch der Verlag selbst nicht der Meinung ist, alles wiedergeben oder durch Fußnoten erklären zu müssen. Morans Eintragung über „The trade union vote reaffirming its belief in german rearmament“ (im Original Seite 597) ist undeutlich wiedergegeben mit „Die Gewerkschaften und ihre Einstellung zu Deutschlands Wiederbewaffnung“. Der deutsche Leser erfährt nicht, welches ihre Haltung war und was sie da mit ihrer Abstimmung bestätigt hatten, und so verliert die Passage ihren Sinn.

Es genügt bei einem solchen Buch auch nicht, einfach Anmerkungen des Originals zu übernehmen. Jener Deutsche, von dem Moran berichtet, daß er an einer Biographie des Freiherrn von Stockmar, des Beraters von Queen Victoria, arbeitete und Churchill vor 1939 und dann wieder nach 1945 besuchte, nachdem er im Krieg an einer Verschwörung gegen Hitler teilgenommen hatte, der sollte doch eigentlich namentlich zu ermitteln sein. Jedenfalls scheint der Unbekannte für ein deutsches Publikum doch interessanter zu sein als sein Studienobjekt, das zu erläutern sich die Originalausgabe beschränkt. Solche Nachlässigkeiten erregen den Verdacht, daß eben nur ein englischer Bestseller rasch auf den deutschen Markt gebracht werden sollte.

Zu loben ist die Bebilderung, die von der der englischen Ausgabe abweicht, deren Herausgeber sich auf Porträts der meisterwähnten Personen beschränkt hatten. Die deutschen Editoren dagegen haben ein paar gute Griffe in die Kriegsarchive getan. So sieht man diesen Antityp eines Patienten durch die Geschichte stapfen, und mancher mag dann doch finden, daß zu Churchill nur dicke Bücher passen. K.-H. W.