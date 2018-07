Von Hisako Matsubara

Woran erkennt man Japaner in Deutschland? Japaner und Japanerinnen erkennt man von fern und selbst von hinten an der geringen Körpergröße, dem dicken Kopf und dem schwarzen Haarschopf. Die Männer außerdem an den meist zu weiten Hosen, die so aussehen, als wollten sie gleich herunterrutschen; die Frauen an den zu kurzen Beinen.

Alle Japaner gehen leicht nach vorn gebeugt. Sie drücken die Knie beim Laufen nicht durch. Dadurch hat ihr Gang etwas Wippendes, das sie von allen anderen Passanten unterscheidet.

Häufig schleppen männliche Japaner einen Photoapparat mit sich herum, oder mehrere. Auch eine große Aktentasche gehört dazu. Weil Japaner meist so zierlich gebaut sind, fallen solche Lasten besonders auf. Viele Japaner sehen immer hungrig aus.

Spricht man einen Japaner, eine Japanerin unvermittelt an, so erschrecken sie und zeigen das offen in ihrem Mienenspiel.

Für dieses unverhüllte Erschrecken gibt es verschiedene Gründe. Erstens haben Japaner in einem hohen Grade die Fähigkeit, ihre Umwelt, wenn sie ihnen nicht interessant genug erscheint, völlig zu vergessen. Es macht ihnen auch gar nichts aus, wie sie herumlaufen und was andere Leute von ihnen denken. Beim Ansprechen werden sie aus ihrer Welt herausgerissen und erschrecken dabei. Zweitens leiden Japaner, wie andere Inselbewohner auch, daran, daß ihnen die Aussprache deutscher Wörter recht schwerfällt. Deswegen weichen sie gern der Gefahr, angesprochen zu werden, aus und bleiben am liebsten unter sich.

Ist der erste Schreck nach dem Ansprechen überwunden, so lächeln Japaner freundlich, wobei sie meist schlechte, vom vielen Teetrinken braun verfärbte Zähne zeigen. Dann nicken sie mit dem ganzen oder mindestens mit dem halben Oberkörper und sagen mehrfach "ja". Daraus darf man aber nicht schließen, daß sie das, was man sie fragte, verstanden haben, sondern nur, daß sie höfliche Menschen sind.