Ein rotorbewehrtes, turbinengetriebenes Ei schickt sich an, in die Domäne der Geschäfts- und Reiseflugzeuge mit Tragflächen einzubrechen. Hughes 500, Hubschrauber der zweiten Generation mit der nach dem Ostersymbol geformten Kabine für einen Piloten und vier Reisende, vereint die Fähigkeiten seiner Gattung mit in ihr bisher unbekannten Geschwindigkeiten bei attraktiven Preisen. Für den Tür-zu-Tür-Transport mit mehr als der dreifachen Geschwindigkeit eines Autos, fast gleichen Treibstoffkosten und geringerem Aufwand bei der Wartung, hat die Zukunft begonnen – vorausgesetzt, daß der Landeplatz vor der Haustür oder auch auf dem Dach von der zuständigen Behörde genehmigt wird.

Das oft strapazierte Adjektiv „revolutionierend“ ist beim Typ 500 mit gutem Recht anwendbar. Leichteste Bauweise bei höchster Festigkeit und mechanische Einfachheit bis zur Primitivität – nur noch alle 300 Stunden ist eine Inspektion erforderlich – sorgten für Interesse bei militärischen wie zivilen Kunden. Die für die US-Army bestimmte Version gewann gegen zwei namhafte Vertreter der amerikanischen Drehflügler-Branche das Rennen. Gleich 714 sollen als leichte Beobachtungshubschrauber angeschafft werden. Mit 23 Weltrekorden bestätigte der Hubschrauber, daß seine Auftraggeber die richtige Wahl getroffen hatten.

Ihr ziviles Gerät apostrophieren die Hersteller als fliegendes, viertüriges Auto mit all seiner Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit. Auf den vorderen Sitzen haben neben dem Piloten zwei Fluggäste, auf den hinteren zwei weitere Platz. Die Reisegeschwindigkeit wird mit gut 230 Kilometer, die Höchstgeschwindigkeit mit über 250 Kilometer in der Stunde angegeben.

Der Typ 500 ist schneller als die Hubschrauber der ersten Generation und die meisten einmotorigen Flugzeuge, langsamer aber als ein zweimotoriges Geschäftsflugzeug. Dieses Handicap macht der Drehflügler mehr als wett durch sein Vermögen, direkt vor dem Haus oder auf einem Dach zu landen. Den Manager bringt er deshalb schneller vom Schreibtisch an den Konferenztisch in einem anderen Ort und zurück, als wenn er mit Auto und konventioneller Privatmaschine reisen würde.

Mit etwa 380 000 Mark. Anschaffungspreis rechnen seine Verkäufer für die Bundesrepublik. Inklusive Pilotensalär, Abschreibungen und fixen wie laufenden Kosten soll bei 500 Flugstunden im Jahr der Flugkilometer etwa eine Mark kosten. Kurt Trettner