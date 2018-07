Die Werke Herman Melvilles in deutscher Sprache

Von Marianne Kesting

Seit der Wiederentdeckung Herman Melvilles in den zwanziger Jahren ist sein Ruhm stetig gewachsen, ja er gilt, neben Edgar Allan Poe, als Amerikas größter Dichter. Während er zu seinen Lebzeiten vor allem durch seine Seeromane bekannt wurde, wendet sich heute die Aufmerksamkeit jenem Teil seines Werkes zu, der damals nicht nur einfach unbeachtet blieb, sondern von ausgemachtem Mißerfolg begleitet war. Die Öffentlichkeit versagte sich seinen bedeutenden Werken.

Die Reihe der Mißerfolge begann bezeichnenderweise mit der Veröffentlichung von „Moby Dick“. Melville sah sich gezwungen, seinen Beruf als Schriftsteller aufzugeben, er verbrachte seine späteren Lebensjahre als Zollinspektor im Hafen von New York in zunehmender Verbitterung und Verdüsterung, veröffentlichte nur noch Nebenarbeiten und kleinere Erzählungen. Und auch hier schrieb er einige seiner besten für die Schublade. Sie fanden sich erst in seinem Nachlaß.

Melville hatte, als er mit fünfundzwanzig zu schreiben begann, bereits ein siebenjähriges Seemannsdasein hinter sich. Zunächst publizierte er reine Erlebnisberichte: „Taipi“, „Omoo“, „Mardi“, „Redburn“. Durch diese Bücher wurde er berühmt, und zwar als ein „Mann, der unter Kannibalen gelebt hatte“.

Diese Romane, wie abenteuerlich auch sein mag, was sich in ihnen abspielt, gehören keineswegs dem üblichen Genre der Seeabenteuerbücher an; sie sind im Grunde großartig erzählte Tatsachenberichte.

Dem Bereich großer Dichtung allerdings könte man sie nicht zuordnen. Bezeichnenderweise aber enthalten sie, in gewissen Passagen, bereits den Umbruch in die Allegorie, und darin kündigt sich schon der spätere Melville an.