Hans Richter, nun auch schon fast achtzigjährig, gehört mit Huelsenbeck, Hausmann (Raoul) und Mehring zu den Überlebenden jener zwanziger Jahre in Berlin, die als „golden“ oder „gay“ anzusprechen sich keiner mehr traut, der die Bücher dieser Überlebenden gelesen hat.

Auf sehr dadaistische, das heißt oft paradoxe Weise bekämpft Richter in seinen Erinnerungen

Hans Richter: „Köpfe und Hinterköpfe“; Verlag der Arche, Zürich; 208 S., 14,80 DM.

das Andenken jener verwirrten, von Inflation und drohender Reaktion überschatteten Jahre, indem er sich, auf kesse Weise melancholisch, an die vergessenen und unvergeßlichen Gestalten erinnert, an den genialen, frühverstorbenen Viking Eggeling (mit dem zusammen er die ersten abstrakten Filme schuf), an Theo von Doesburg, den „Stijl“-Mann aus Holland, an den Architekten Mies van der Rohe, den Schnorrer Guttchen, die Schauspielerin Margarete Melzer, den Bildhauer Gabo, an die Dada-Kumpanen und die sowjetrussischen Filmschöpfer der Frühzeit, voran den großen Eisenstein, um nur wenige Namen zu nennen.

Das Buch ist eine Fundgrube für Daten, Namen, Tatsachen und, last but not least, Anekdoten – am Ende sind die Zwanziger, wie es scheint, so eisern und so traurig auch nicht gewesen, aus der unbesonnten Vergangenheit reicht so mancher Sonnenstrahl in die Gegenwart, und wenn auch damals die Hinterköpfe siegten, die Köpfe haben überdauert. Was Arp und Léger, Pudowkin und Lissitzky, Brecht und Piscator, Eggeling (und Richter) angestiftet haben in jenen trüben Zeiten, wird immer wieder, ebenso geschickt wie zutreffend, auf die Nachfahren transponiert. Was wäre Pop-Art ohne Dada, Stockhausen ohne Russolo, die ganze Abstraktion seit 45 ohne Mondrian und Malewitsch?

Und wer jemals Hans Richters Film „Vormittagsspuk“ von 1927/28 gesehen hat: was wäre Richard Lester ohne diesen Maler und Filmexperimentator, dessen Darsteller Hindemith, Huelsenbeck, Calder, Kiesler, Man Ray, Eisenstein, Léger hießen? Unter dem tat er’s nicht, weder im Film noch im Leben. So ist er denn einer der Kronzeugen beginnender Moderne, und seine Aussage vor dem Zeiten-Tribunal hat er jetzt (nach „Dada-Profile“ und „Dada-Kunst und Antikunst“ sein dritter Erinnerungsband) zu Protokoll gegeben.