Inhalt Seite 1 — Der Neue, Nüsse und Kastanien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einst waren die Bozner unter sich bei ihren Törggelepartien, dann gesellten sich mit dem anbrechenden Reisezeitalter die wirklichen Kenner Südtirols hinzu und gaben das Törggelen als Geheimtip guten Freunden bekannt. Im Zeitalter des allgemeinen Tourismus haben aber schon viele Törggelen entdeckt. Der Verfasser dieser Zeilen im Südtiroler Tagblatt „Dolomiten“, erhebt beileibe nicht Anklage. Er meint nur mit bajuwarischer Höflichkeit, daß das Eindringen der Fremden in die Intimsphäre der Einheimischen noch nicht stört, weil es genügend Törggeleziele im Weinland an Etsch und Eisack gibt.

Törggelen ist etwas Neues in bundesdeutschen Reiseprogrammen. Das Deutsche Reisebüro, das Amtliche Bayerische Reisebüro und der ADAC propagieren es für die Zeit von Mitte Oktober bis Mitte November. Die Anregung dazu gab der ideenreiche Chef des Bozener Fremdenverkehrsamts, der vor Jahren bereits den Südtiroler Speck in die Touristenwerbung brachte.

Törggelezeit – das klingt zwar nach Fremdenverkehrserfindung, ist aber ein alter Brauch, der auch gewiß noch lange geübt werden wird. Denn er ist höchst angenehm. Torggl – abgeleitet vom lateinischen torculum – hieß früher die hölzerne Kelter der Südtiroler Weinbauern, als Torggl wurde auch der Kellerraum bezeichnet, in dem die Trauben gepreßt wurden. Wenn im Spätherbst der Most zu gären begann, zogen die Weinfreudigen zu den Torgglerhöfen, um zu erfahren, wie der neue Wein geraten sei. So entstand das Törggelen – und im brauchtumfreudigen Südtirol tut man es noch heute.

In stattlichen Weinhöfen über Etschtal und Kalterersee wird bei gastfreundlichen Bauersleuten in der guten Stube der „Nuie verkoschtet“. Gewürztraminer, Weißsirmianer und Terlaner, Kücheiberger, Magdalener und Lagreinkretzer. Dazu gibt es als „Beikost“ frische Nüsse und geröstete Kastanien, Speck, geräucherte Hanswurste mit Kraut oder das Herrengröstel. Zünftige Leute spielen dazu Zither, Zieharmonika und Hackbrett, es wird gesungen, gejodelt: „Wohl ist die Welt so groß und weit...“

Damit es nicht so auffällt, ob die Fremden nur mit einem „Reiberle“ oder mit einem richtigen „Klosterrausch“ nach Hause kommen, übernimmt das fürsorgliche Verkehrsamt den Transport (im Wochenpauschalpreis von 160 bis 250 Mark mit inbegriffen). Unter dieser Voraussetzung ist sogar der ADAC eingestiegen.

Südtiroler Hoteliers, Bürgermeister und Zimmervermieter leeren indes an ihren Stammtischen das Glas mit einem Seufzer. Denn so golden kann der Spätherbst bestimmt nicht mehr werden, daß er die Rückgänge in der Besucherbilanz wettmachen würde. Südtirol gehört zu den Verlierern des turbulenten Touristenjahres 1967. Es bekam offensichtlich nicht nur die deutsche Wirtschaftsflaute, die gedämpfte Reiselust während des Nahostkonflikts und eine Attacke gegen den zögernden Ausbau der Brennerstraße zu spüren. Auch die mörderischen Sprengstoffexplosionen und die Verschärfung der Auseinandersetzungen zwischen Österreich und Italien in diesem Sommer blieben nicht ohne Auswirkung auf den Fremdenverkehr. Italiener, die normalerweise in den heißen Monaten gerne in die Berge übersiedeln, mußten den Eindruck gewinnen, in ihrer nördlichsten Provinz herrsche gefährlicher Belagerungszustand. Ein Reporter der Turiner „La Stampa“ berichtete: „... daß gerade im Pustertal, im Taufer er Tal und im Ahrntal, wo die Anschläge verübt wurden, die Touristen ausgeblieben sind.“

Das hat Südtirol nicht verdient. Denn in dieser Alpengegend wurde in den letzten Jahren viel zur Erfüllung von Urlauberwünschen getan. Kleine Dörfer haben Freibäder errichtet – insgesamt sind es jetzt 26 in der Provinz Bozen; mehr als 150 Hotels haben inzwischen ein eigenes Schwimmbad, manche geheizt.