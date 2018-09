Von Wolfgang Müller-Haeseler

Die Schlacht um die Preisbindung für Autoreifen steht nach dem ersten Gefecht 1:0 für die Industrie. Gleich vor zwei Gerichten – in Osnabrück und in Duisburg – warfen sich die Großen der Reifenindustrie für ihre Branche in die Bresche. Die Gegner trugen zwar verschiedene Namen, die Zielrichtung war aber in beiden Fällen die gleiche. In Osnabrück stand die Profikauf-Gruppe Nord, in Duisburg die Metro Handelsgesellschaft mbH vor Gericht. Sie wollten eine einstweilige Verfügung zu Fall bringen, die Deutschlands größter Reifenhersteller, Continental, zusammen mit Veith-Pirelli und Dunlop gegen die Profikauf und die Münchner Metzeler AG gegen die Metro erlassen hatte. Beide Handelsgesellschaften hatten trotz der Preisbindung Reifen zu niedrigeren Preisen abgegeben.

Während die Entscheidung in Osnabrück vertagt wurde, meldete Metzeler triumphierend einen vollen Sieg. Metro konnte nicht nachweisen, daß die Preisbindung Lücken aufweist. Das aber wäre die Hauptvoraussetzung gewesen, um die Preisbindung für Markenreifen zu beseitigen. Es waren ohnehin dubiose Wege gewesen, auf denen einzelne Handelsgesellschaften in den Besitz von Reifen gekommen waren, ohne den üblichen Revers zu unterschreiben, sich an die vom Hersteller festgesetzten Preise zu halten. In einem Fall hatten sie einen Posten Reifen bei der Filiale eines norddeutschen Großhändlers abgeholt, ohne den Filialleiter davon zu unterrichten, daß sie sich der Preisbindung nicht unterworfen hatten. So jedenfalls stellt der Großhändler, dem eine Reifenfirma eine saftige Konventionalstrafe aufbrummte, den Vorgang dar.

Die Verwilderung der kaufmännischen Sitten im Reifenhandel läßt die angebliche Ahnungslosigkeit der Großhändler allerdings zweifelhaft erscheinen. Denn den beiden Gerichtsverfahren und den auslösenden Ereignissen war eine turbulente Zeit vorausgegangen, die die Bosse in Deutschlands Reifenindustrie mehr als eine schlaflose Nacht gekostet hatten.

Noch vor zwei Jahren hatte die Preisbindung der Reifenindustrie recht und schlecht gehalten. Sicher, mit einigen Beziehungen war es hier und dort möglich, einen Preisnachlaß herauszuschlagen, im Prinzip aber wurden die Preislisten der Industrie vom Handel respektiert. Mit dem wirtschaftlichen Umschwung kam aber auch für Reifenhersteller und -händler die Wende. Nicht nur, daß mit der nachlassenden Automobilkonjunktur das Geschäft mit der Erstausstattung der Kraftwagen schwindsüchtig wurde, gleichzeitig setzten die Reifenimporteure zum Großangriff auf den deutschen Markt an.

Hatten bis dahin die Reifenimporte nur eine untergeordnete Rolle gespielt, die die Marktstruktur nicht ernsthaft gefährdete, so schnellten sie mit einemmal auf etwa zehn Prozent der deutschen Produktion hinauf. Sie waren nicht nur an keinerlei Preisvorschriften gebunden, sie suchten sich zudem – natürlicherweise – die Marktsektoren der am häufigsten gebrauchten Reifengrößen heraus. Bei den neun gängigsten Reifenformaten erreichten die Importe bald eine Größenordnung von 25 Prozent des Bedarfs.

Schließlich kamen sie auch mit Qualitäten auf den Markt, die in Deutschland bis dahin nicht bekannt waren. Während hierzulande nur eine – international anerkannte erstklassige – Qualität produziert wird, gibt es anderswo – beispielsweise in den hauptsächlichen Bezugsländern der Importeure Amerika und Japan – mehrere Qualitäten. So gelangten oft unter Phantasienamen Erzeugnisse – nach Meinung der Reifenhersteller von zweiter und dritter Qualität – auf den deutschen Markt, die vorwiegend von Kauf- und Versandhäusern vertrieben wurden, und zwar zu Preisen, die bis zu zwanzig Prozent unter den gebundenen Preisen deutscher Hersteller lagen.