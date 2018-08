Von Heinz Josef Herbort

Er habe gebetet, sagte der junge Sänger. Und nur weil er noch eine Menge Kleingeld in der Manteltasche gefunden habe, das er zum Wagenfenster hinauswerfen und mit dem er sich so die Straße freikaufen konnte, sei er dieser Hölle entkommen.

Der junge Mann, dem geistliche Texte auch, dann gelegentlich flink von den Lippen kommen müssen, wenn er auf dem Podium steht, hatte etwas von dem getan, was Punkt neun der Vorbemerkungen zu seinem Tourneekalender ausdrücklich verbot: „Es wird grundsätzlich untersagt, das Negerviertel Harlem aufzusuchen, den Central Park in New York nach Einbruch der Dunkelheit zu betreten und die Metro nach 22.00 Uhr zu benutzen.“

Aber der Chorist hatte, wie gewohnt, einen Leihwagen genommen, war den Harlem River Drive entlang gefahren, sein Vater wohnt hundert Kilometer nördlich von New York in Poughkeepsie. Bei der Rückfahrt dann hatte es ihn erwischt, er hatte die Einfahrt zur Triborough-Bridge und zum Expressway Richtung Kennedy-Flugplatz verpaßt und war ins finsterste Harlem geraten. Die Rudel zappeliger Negerjugend und ihre Drohungen mit zweckentfremdeten Pflastersteinen hatten ihn, der sonst all die Tage eifersüchtig über seine je acht Dollar Tagegeld wachte, sehr schnell spendenfreudig gemacht.

Er ist nicht der einzige aus der 140köpfigen Truppe des Münchener Bach-Chores und -Orchesters, der mit gemischten Gefühlen an seine jüngste Reise zurückdenkt. Einem der Cellisten fuhr der Schreck in die Glieder, als er in Washington sein Instrument aus dem Kasten nehmen wollte und einen Torso mit völlig zerstörtem Boden vorfand: Der Koffer war auf dem Friendship-Airport von einem Gepäckwagen an die Wand gedrückt worden.

Und einer der Geiger mußte sich sechs Tage später damit abfinden, daß ihm im Park Sheraton Hotel in New York in der letzten Nacht an die tausend Honorar-Mark gestohlen wurden. Selbst daß es eine junge Dame war, die sein Zimmer heimgesucht hatte, dürfte ihn nur wenig getröstet haben.

Diese unliebsamen Vorkommnisse waren allerdings auch die einzigen Negativ-Resultate, die das Münchener Ensemble auf dieser seiner zweiten Nordamerika-Tournee verbuchen mußte. Alles das, was ansonsten an Echo auf die je zwei Konzerte – mit Bachs „h-moll-Messe“ und Haydns „Schöpfung“ – in Montreal, Washington und New York zu hören war, von dem obligaten, in hoher Sopranlage gesungenen „We enjoyed it so much“ jener, ich hätte fast gesagt typischen, weil mit so abenteuerlichen Hüten dekorierten Damen auf den anschließenden Empfängen über die Artigkeiten diplomatischer Vertreter bis hin zu dem „as good as can be heard today“ meines gestrengen Kollegen Harold C. Schonberg von der New York Times – alles das dürfen sich die Münchener Schützlinge Karl Richters in ihre Chronik schreiben.