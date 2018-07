Inhalt Seite 1 — Ein Kämpfer für Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lewis J. Edinger: Kurt Schumacher. Persönlichkeit und politisches Verhalten. Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen; 531 Seiten, 40 DM.

Die Jüngeren wissen nichts von Kurt Schumacher, und die Erinnerung der Älteren hat sich auf einige wenige Klischees reduziert, die nur noch die polemische Interpretation der Schumacherschen Politik durch seine Gegner spiegeln: „orthodoxer Marxismus“, „fanatischer Nationalismus“, „Antiklerikalismus“, „realitätsblinder Doktrinarismus“, „Opposition des bloßen Nein-Sagens“. Von den tatsächlichen Zielen Schumachers, seinen politischen Grundsätzen, seinem Kampf um ein demokratisches Deutschland ist in diesen Schlagworten nichts mehr zu erkennen, erst recht nichts von einer außergewöhnlichen, in zehn Jahren KZ-Haft geprägten Persönlichkeit, die zu einer Symbolfigur des „anderen“ Deutschland wurde, zu einer Quelle moralischer Kraft für den Wiederbeginn des politischen Lebens nach 1945.

Schumacher gehörte zu jenen politischen Führern, die zugleich faszinieren und beunruhigen, mitreißen und abstoßen. Er besaß ein ungewöhnliches politisches Temperament und eine unvergleichliche Rednergabe. Er sprach leidenschaftlich, fast demagogisch, immer aber der Sache verpflichtet, rational argumentierend, nie bloß polemisch-agitatorisch. Es gab keine Gleichgültigkeit ihm gegenüber, er forderte stets zur Stellungnahme heraus. Er war kein Doktrinär, aber fest und unbeugsam in seinen Grundsätzen – niemals nach dem leichten, stets nach dem richtigen Weg suchend.

Schumacher war Sozialdemokrat – kein Theoretiker eines sozialistischen Zukunftsstaates, auch kein Hüter von Parteitraditionen, aber ein entschiedener Kämpfer für eine demokratische und sozialistische Neuordnung in Deutschland und Europa. „Sozialismus“ war für ihn, wie er nicht müde wurde zu betonen, „keine doktrinäre Zauberformel“, aber auch kein nebulöses Fernziel, sondern ein praktisches politisches Erfordernis, wenn die Demokratie in Deutschland endlich fest verankert, Restauration und Reaktion einerseits, stalinistischer Machtmißbrauch andererseits vermieden werden sollten. In Ländern mit gefestigten demokratischen Traditionen mochten, wie er – wohl nicht nur aus taktischen Gründen – zuzugegeben bereit war, Kapitalismus und Demokratie nebeneinander möglich sein – „in Deutschland aber wird die Demokratie sozialistisch sein oder sie wird gar nicht sein“ (1946). Entmachtung der Großindustrie und des Großgrundbesitzes – das war eine Forderung, die sich nicht gegen das „Eigentum“ richtete, sondern Voraussetzungen für eine parlamentarische Demokratie schaffen sollte.

„Klassenkampf“ war für ihn nichts anderes als das Ringen der großen Mehrheit der Beherrschten um eine Demokratisierung in allen Lebensbereichen. Seine Vorstellungen von einer Klassengesellschaft“ standen modernen soziologischen Theorien näher als altmarxistischen Dogmen. Daß allerdings ein „Klassenkampf“ noch immer nötig sei, daß eine stabile und in die Zukunft weisende demokratische Ordnung nicht ohne gesellschaftliche Strukturveränderungen möglich sein würde, stand für ihn gänzlich außer Frage. Nicht „Wiederaufbau“, sondern „Neubau“ Deutschlands – so lautete eine zentrale Formel der Schumacherschen Politik.

Die Deutschen – und die Alliierten – wählten allerdings in den Westzonen nicht den „Neubau“, sondern doch den „Wiederaufbau“, der von Adenauer mit weit größerem Erfolg vorangetrieben wurde, als Schumacher jemals für möglich gehalten hätte. Seine politische Konzeption war zum Scheitern verurteilt. Schumacher geriet innenpolitisch und auch weltpolitisch in die Defensive – „The man in the way“ (Time) –, und 1952, im Jahre seines Todes, bestand nur noch wenig Hoffnung, daß noch einmal ein Wandel zu seinen Gunsten eintreten werde.

Diese Entwicklung vom Sprecher und Repräsentanten der Nation zum Führer einer nahezu ohnmächtig gegen eine übermächtige Entwicklung ankämpfenden parlamentarischen Opposition ist das Thema dieser politischen Biographie Schumachers und zugleich eines der großen Themen deutscher Geschichte nach 1945. Die zeitgeschichtliche Forschung hat zu diesem Komplex bisher kaum etwas beigetragen, an der Person Schumachers ist sie in der Regel eher ein wenig verlegen vorbeigegangen. Mit um so größerer Erwartung greift man daher zu der von dem amerikanischen Politikwissenschaftler Lewis J. Edinger vorgelegten Biographie, die „Persönlichkeit und politisches Verhalten“ Schumachers zu analysieren verspricht; drei umfangreiche Kapitel sind der Schumacherschen Politik zwischen 1945 und 1952 vorbehalten.