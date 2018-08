Er konnte schon zeichnen, bevor er zu sprechen begann, schreibt Jean Leymarie. Vielleicht, man möchte es glauben. Aber keiner der Autoren ist dabeigewesen, als der kleine Pablo Pferde und Stiere in den Sand von Malaga zeichnete. Anfechtbarer ist die Behauptung, seither, seit den Zeichnungen des Unmündigen, kämpfe Picasso unablässig, um seine Virtuosität zu brechen, und suche seine überlegene Leichtigkeit in ein Werkzeug der Wahrheit zu verwandeln. Virtuosität erscheint mir nicht ehrenrührig, und unter der Wahrheit einer Zeichnung kann ich mir nichts vorstellen. Nach Leymarie sollen die Stierkampfzeichnungen tachistisch sein und Jacqueline strahlende Weiblichkeit ihr eigen nennen. Manchmal ist es einem Autor abträglich, wenn er die Lebensumstände des ihm überantworteten Künstlers zu genau kennt. Dann passiert es ihm, in den surrealistischen Strandfigurationen von 1933 einen Reflex der ehelichen Schwierigkeiten zu sehen, die Picasso damals erlebte. Welche Beziehungen bestehen zwischen zerrütteter Ehe und Surrealismus? Zerstört dieser die eheliche Gemeinschaft, oder wird die Ehezerrüttung surrealistisch kompensiert? Daß Picasso in der Zeichnung „Junger Faun, Frau und Kind“ von 1936 einen Kinderwagen auf die mythische Szene bringt, läßt dann des Meisters Wunsch nach einem geordneten Familienleben erkennen?

Macht nichts, man kann den Text überschlagen und hat dann das beste Buch in der Hand, das der Kunstbuchmarkt 1967 gebracht hat. Fünfzig Picasso-Zeichnungen, aus allen Perioden und Themenkreisen, die Auswahl umfaßt auch einige Aquarelle, Gouachen und Pastelle. (Skira Verlag, Genf; 108 S., 35,30 DM.) Gottfried Sello

Pablo Picasso: „Junger Faun, Frau und Kind“ (1936)