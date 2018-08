Von Rudolf Walter Leonhard

Der Leser, dem ein Schriftsteller viel bedeutet, weil er die Werke dieses Schriftstellers sehr hoch schätzt oder weil er von der Persönlichkeit fasziniert ist, möchte alles lesen, was dieser Schriftsteller geschrieben hat, auch die Parerga und Paralipomena. Das ist die eine Seite.

Dazu die andere: In einer Zeit, da es um die Konjunktur noch immer besser bestellt ist als um die Literatur, kann ein literarischer Verlag nur schwer der Versuchung widerstehen, von einem „gut verkäuflichen Autor“, sofern er einen hat, auch das letzte noch zu drucken; oder vielmehr: zusammenzudrucken und zwischen halbleinene Deckel zu binden, was anderswo bereits gedruckt worden war, nur eben nicht in jenem Verlag, der „die Rechte“ an dem Autor hat.

Wer beide Gesichtspunkte nach Gebühr berücksichtigt, wird es ebenso begrüßenswert wie begreiflich finden, daß nun auch dieses Buch erschienen ist –

Heinrich Böll: „Aufsätze, Kritiken, Reden“; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 150 S., 14,80 DM.

Ein solches Buch hat seine ärgerlichen Seiten.

Da ist ja nicht – worauf gerade dieser Schriftsteller gern und oft und mit Recht besteht – aus einem Thema eine Form entwickelt worden, sondern da bleibt schon wieder einmal die angeblich zur Tugend gemachte Not so tugendlos wie nur je.