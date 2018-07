Sonntag, 8. Oktober, 22.15 Uhr, 1. Programm: „Zu Protokoll“

Der Meister ist wieder in der Arena. Journalisten, denen daran liegt, die Kunst des Interviews zu erlernen, konnten zum erstenmal seit langer Zeit seine Attacken und Volten, den Stoß zum Herzen und das spielerische, Umkreisen des Körpers verfolgen. Günter Gaus der, braunschweigisch-spitz, die sokratische Hebammenkunst wie kein zweiter beherrscht, hat mit einer neuen Sendereihe begonnen. Sie heißt „Zu Protokoll“ und soll der Befragung von Politikern dienen, die kennenzulernen ein aktueller Anlaß gebietet.

Der erste Partner war Klaus Schütz. Gaus, der in Porträtpositur das Image des Staatssekretärs mit wenigen Sätzen skizzierte, gab dem Betrachter am Bildschirm Gelegenheit, Geltung und Realität einander gegenüberzustellen.

Das Gespräch begann artig. Gaus liebt es, sein Gegenüber durch eine Allerweltsfrage aus der Reserve zu locken, es ein wenig reden und Vertrauen fassen zu lassen – und wenn es dann (grad so, als säße auf dem anderen Stuhl der redlich passende Wessel) ins Erzählen gerät, zieht er den kleinen silbernen Dolch aus der Tasche: „Welche Absicht, Herr Schütz, verfolgen Sie mit diesem Interview?“ Das Messerchen blitzt – aber so schnell, wie es gezückt wurde, verschwindet es auch wieder.

Die folgenden Fragen sind allgemeiner Natur, sie betreffen Grundsätzliches, man blickt zurück, kommt auf Bildungserlebnisse, Gewohnheiten und Persönlich-Privates..., dann aber blinkt das Messer ein zweites Mal auf: „Genieren Sie sich, wenn alte sozialdemokratische Lieder gesungen werden?“ Nun, Schütz behauptet sich wacker. Dort, wo die banale Sentenz durch eine kleine persönliche Zutat den Anschein individueller Pointierung gewinnt, kennt er sich aus. Die zehn Monate im Auswärtigen Amt sind zu spüren, Fragen werden mit kleinen Noten beantwortet.

Aber Günter Gaus kennt keinen Pardon. Sehr sarkastisch unterbricht er die Feierlichkeit durch einen blitzschnellen Einwurf: Schütz habe offenbar den Amtsapparat nicht gestört, und kurz danach blitzt dann das Messerchen zum drittenmal auf: „Werden Sie Ihre Staatsbesuche an die Mauer führen?“ Von nun an wird Farbe bekannt. Ein Mann der Rechten stellt sich vor, kein Freund der rebellischen Linken, sondern ein Landesfürst der kleinen Leute, ein Bürgermeister in spe, für den die DDR, wie für seine Vorgänger, kein zweiter deutscher Staat sein darf.

Der Schleier fällt, Gaus hat sein Ziel erreicht, der Fall ist protokolliert: Der Fall eines Taktikers, sagen die ersten (so leise, so taubenfüßigklug kann er sprechen, aber wir trauen der Ware nicht, die dieser Verkaufschef anpreist), der Fall eines Könners, sagen die zweiten, der im Angesicht der blitzenden Messer Intelligenz, Freimut und Souveränität bewies, die dritten aber notieren die Fragen, die mit einem illoquenten J-ein beantwortet wurden. Sie prüfen die Repliken unter den Aspekten Frontstadt – DDR – Studenten. Sie sind besorgt und zweifeln, ob dieser rechte Mann denn auch der rechte für Berlin sein wird.

Nun, in Kürze wird man das Wort an der Tat messen können. Momos