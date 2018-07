Hans Liebeschütz: Das Judentum im deutschen Geschichtsbild von Hegel bis Max Weber. Band 17 der Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo-Baeck-Instituts. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen; 360 S., 35,– DM.

Hegel waren die Juden herzlich unsympathisch. Sein Ideal freier Menschlichkeit sah er in den griechischen Stadtstaaten verwirklicht. (Daß sie auf Sklaven Wirtschaft beruhten, übersah dieser Idealist freilich.) Die unzähligen Kulthandlungen der Juden schienen ihm hingegen nur ihren knechtischen Sinn gegenüber dem strafenden Jehovah zu beweisen. Noch als Rechtsphilosoph war ihm der hebräische Glaube „ein feindliches Gebilde“. Eigentlich könne der Staat verlangen, daß alle seine Bürger ein und derselben Religionsgemeinschaft angehören. Immerhin bejahte Hegel die zivilrechtliche Gleichstellung der Juden, aber doch wohl nur, weil sie ihre Einschmelzung – und damit Vernichtung als Juden – fördere. Nach den Erschütterungen der Französischen Revolution setzte sich eben das Bedürfnis durch, den christlichen Charakter der Gesellschaft zu betonen, wie Hans Liebeschütz, seit 1946 Dozent in Liverpool, in seiner Untersuchung nachweist.

Nach 1815 wurde Europa wieder das zentrale Thema der Weltgeschichte. Indien und China von der Aufklärung als Hochkulturen entdeckt, traten aus dem Gesichtskreis zurück; Moses, David, Jesaias erhielten ihren alten Rang als Vorläufer Christi zurück. So wurde für Ranke das Alte Testament zu einer „klassischen Quelle für das Verhältnis von Menschenschicksal und Weltsinn“. Das erste weltgeschichtliche Ereignis war für ihn die Erhebung des jüdischen Volkes; die schon damals reichen Ergebnisse der vorderasiatischen Archäologie interessierten ihn daher wenig. Noch als alter Mann (er starb 1886) würdigte er seinen preußischen König Friedrich Wilhelm IV. als religiösen Herrscher nach dem Vorbild Davids. Doch um den Vorrang des Christentums besorgt, verhinderte Ranke die Errichtung eines eigenen Lehrstuhles für jüdische Geschichte an der Berliner Universität.

In meisterlicher . Art schildert Liebeschütz Historismus und Wissenschaft des Judentums in Deutschland, das Geschichtsbild der Bibelkritik, das Judentum in der Kontinuität der abendländischen Kultur (Jakob Burkhardt), in der Weltgeschichte des Altertums (Eduard Meyer) und in der Soziologie (Max Weber). Zum Judentum in der Politik des Bismarckreiches sagt er abwägend, daß Treitschke in ihm eine „der christlichen Monarchie gefährliche politische Gemeinschaft fürchtete“. Die religiöse Intensität seiner Vorfahren – böhmischer Exulanten – schlug bei ihm in politisch-publizistische Intensität um. „Die Teufelsgestalt des Juden ist nicht nach 1870 erfunden worden. Aber es bleibt wahr, daß Treitschke das meiste dazu beigetragen hat, eine Betrachtungsweise in die Welt der deutschen Bildung einzufügen, durch die das Judentum allem positiv Wertvollen wesensfremd erschien.“

Mit Max Weber bricht das Werk zu unvermittelt ab. Wie das vorzüglich geführte „Verzeichnis der wichtigeren Namen und Begriffe“ bestätigt, hat er die „minderen Götter“, den Rembrandt-Deutschen Julius Langbehn und auch Paul de Lagarde unbeachtet gelassen. Selbst Richard Wagner fehlt unter den Geschichtsbildnern der Deutschen. Vor allem aber hat Liebeschütz das wirkungsmächtigste Geschichtswerk zwischen Treitschke (gestorben 1896) und Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes“ (1919) beiseite gelassen: Houston Stewart Chamberlains „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“.

Chamberlain war ein freischaffender, doch gewiß genialer Dilettant. Wenn man ihm die kalte Schulter zeigte, so mag daran schuld sein, daß er sich kurz vor seinem Lebensende (1927) von Hitler faszinieren ließ. Und doch hat kaum jemand begeisterter als er „den unvergänglichen Wert des Alten Testamentes“ gepriesen. Im protestantischen Besitz- und Bildungsbürgertum vor 1914 galten seine „Grundlagen“ als eine Art Bibelersatz.

Liebeschütz mußte der Auseinandersetzung mit diesem Phänomen wohl aus dem Wege gehen, da sein Thema begrenzt war. Darum bleibt sein bewundernswertes Alterswerk ein Torso. Man wünschte ihm und dem Leo-Baeck-Institut, auch noch dieses Stück deutsch-jüdischer Vergangenheit so geistreich und eindringlich zu bewältigen.

Wolfgang Schwarz