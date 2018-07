Inhalt Seite 1 — Hymnus und Handwerk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hellmuth Karasek

Sollte man eines späteren Tages das Selbstverständnis der heute ganz jungen Generation filmisch-dokumentarisch belegen wollen, so, glaube ich, wird man dies mit Lesters „The Knack“, seinen Beatles-Filmen oder Antonionis „Blow up“ ganz gut können – wobei für diese Filme nicht so sehr ihre makellose Vollkommenheit spräche, sondern gerade auch die Fehler, Schwächen, forsch getarnten Sentimentalitäten beredt Auskunft gäben. Für eine frühere Generation spielen die „Kinder des Olymp“ eine ähnliche Rolle. Wer die Emphase und pantomimische Exaktheit, die verschämte Boheme-Melancholie wie die „Mein-Leben-für-die-Kunst“-Weihe dieses Films vergessen hat, dem wird sie unweigerlich als Atmosphäre lebendig werden, liest er

Jean-Louis Barrault: „Mein Leben mit dem Theater“, aus dem Französischen von Robert Picht, Vorwort von Marianne Kesting; collection theater, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 192 S., 24,– DM.

Das Buch wirkt, als hätte sich Barraults Leben dieser Film-Vorstellung angepaßt, ja als strahlte die filmische Fiktion zurück in den Lebensweg eines Mannes, der keine andere Existenz kennt als die des Mimen und Schauspielers.

Autobiographien von Künstlern – das macht dieses Buch, so rasch es hingeschrieben, hingestammelt sein mag, klar – dürfen, müssen auf Normalsterbliche befremdlich wirken. So beschreibt der große Mime und Schauspieler, als er das Zustandekommen der Aufführung „Numantia“ schildert, wer alles sein Scherflein an Leistung und Begeisterung zu dieser Theateraufführung beigesteuert habe, und erwähnt die Schallplattensammlung von Ch. Wolf: „Ch. Wolf haben die Deutschen später, zu Beginn der Besatzungszeit zu Tale gefoltert. Was ist aus seiner herrlichen Diskothek geworden?“

Auf eine knappere, rührend - befremdlichere Formel läßt sich Jean-Louis Barraults Buch nicht bringen als auf diese Frage nach der „herrlichen Diskothek“. Ein Buch über die Jahre Frankreichs, in denen immerhin die zweite Republik zuschanden ging, in denen Hitler zuerst einen Teil Frankreichs, dann ganz Frankreich besetzte, das sich mit intensiverer Ausschließlichkeit den Fragen der Kunst und des Theaters widmete, ist schwer vorstellbar. Der Verfasser brauchte gar nicht so sehr und mit so begeisterter Selbstverständlichkeit diesen Ausschließlichkeitsanspruch zu betonen – er wird in den Aussparungen des Buchs, das keinen Gegenstand kennt und duldet, der nicht die Bühne wäre, nur allzu beredt.

„Mein Leben mit dem Theater“, der Titel ist also eher eine vorsichtige Umschreibung einer priesterhaften Theaterversessenheit.