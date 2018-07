Es genügt also nicht, sich zu äußern; man muß es für die andern tun. Es genügt nicht, sich selber aufzuklären; man muß aus der Aufklärung ein Freudenfeuer machen, dessen Helligkeit von allen wahrgenommen wird. Und es genügt wohl auch nicht zu leben, ohne unablässig in anderer Leben einzugreifen, mutmachend, befehligend, zweifelerweckend: Dadurch erst rechtfertige sich ein Talent, dadurch erweise es seine Nützlichkeit.

Die letzte Bestätigung, die letzte Weihe gewinne ein Talent also dadurch, daß es sich zum Sprecher macht: Hört auf meine Stimme, ich führ euch durchs Rote Meer. Erst wenn diese Wundertat gelingt, zumindest aber versucht wird, erhält auch das Werk seine Glaubwürdigkeit, jedenfalls eine ausreichende Legitimation. Andernfalls ist es, sagen wir, Spreu im Wind.

Ich gebe zu: bei allen Haltungen, die man dem Talent gegenüber einnehmen kann – sie reichen von benommener Zustimmung bis zu aggressiver Zurückweisung –, ist mir eine Haltung immer problematisch vorgekommen: die gläubige. Und nicht nur dies: die gläubige Erwartung, das Talent könnte sich als Retter, als Wortführer, als Zungenlöser erweisen und die heillose Welt in einem begnadeten Kraftakt aufräumen, ist mir immer als das Ergebnis einer blanken Verkennung erschienen.

Warum? Weil durch Kunst nichts, aber auch nichts, dauerhaft gerettet wird, und weil vor allem die Psychologie des Talents uns zeigt, warum es selbst als Retter nicht in Frage kommen kann. Ich vermute, daß niemand mit soviel ironischer Verwunderung auf unseren Wunsch reagiert, das Talent zu unserem erklärten Sprecher zu machen, wie eben dieses selbst. Denn wie und wovon lebt das Talent?

Daß es ein Fremdling in der Welt bleiben muß, wenn es sich selbst genügen will, haben uns nicht erst die Symbolisten gezeigt. Das Talent ist angewiesen auf produktive Fremdheit, auf Einsamkeit, auf trennende Asozialität. Da der bevorzugte Platz. des Talents offensichtlich die Ruine ist, fehlt es ihm nie an Streichhölzern: Um die Welt konsumierbar zu machen, müssen zunächst die Scheiterhaufen aufflammen. Zerstörung scheint Pflicht zu sein, und Unterminierung gehört zum alltäglichen Pensum. Ich weiß kein Talent, das eine Rache an der Welt nicht zumindest erwogen hätte; und sei es auch dadurch, daß man ihre Übel im Werk verewigte. Und ich weiß kein Talent, das einen Richterspruch der anderen ebenso zustimmend angenommen hätte wie den eigenen Richterspruch. Es liegt auf der Hand, daß es sich daher auch keinem verantwortlich fühlt als sich selbst. Wo man seine Rechte selber festsetzt, wünscht man auch, allein zu herrschen. Schließlich, und das scheint mir erheblich, müssen wir uns auch eingestehen, daß die meisten Schöpfungen des Talents auf Kosten derer zustande kommen, die sie, wenn nicht genießen, so doch verzehren. Das Talent fragt ja nicht, was die Welt braucht, sondern was es selbst braucht, um. die Welt ertragen zu können; insofern sind seine Werke zunächst Zeugnisse der eigenen Ungenügsamkeit.

Ich weiß, das hört sich so an, als wollte ich das Talent in Verruf bringen – was um so weniger notwendig ist, als es selbst unaufhörlich dafür sorgt. Denn es gibt doch wohl keine neue Schöpfung, die nicht, mehr oder weniger diskret, vor sich selbst warnte: Wenn du mich anerkennst, wirst du unweigerlich verändert.

Was indes angebracht erscheint, ist der Hinweis, daß das Talent, diese schönste Gleichgewichtsstörung der Welt, eher unser produktives Mißtrauen verdient als gläubige Unterwerfung, jedenfalls eher Skepsis als blinde Zustimmung. Es trifft wohl zu, daß das Talent unseren Glauben für sich beansprucht: Es selbst aber glaubt nur an sich; das kann doch nicht folgenlos bleiben. Sollten wir immer noch fordern, daß es sich zu unserem Sprecher macht? Und sollten wir die Qualität eines Talents immer noch an seiner Bereitschaft messen, als Wortführer der Stimmlosen aufzutreten?