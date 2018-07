Zeitweilig waren es mehr als ein halbes Dutzend Vorschläge und Pläne zur Sanierung des Steinkohlenbergbaus, die ins Gespräch gebracht wurden; und der Eindruck, daß sich Unternehmer und Politiker viel Zeit lassen, zuviel Zeit, um die Lösung der akuten Krise im Ruhrrevier wirksam anzupacken, kam durchaus nicht von ungefähr. Das einzige, was bis heute als Tatsache feststeht, ist dies, daß sich die Zechen in ihrer Gesamtheit von einer Förderkapazität in Höhe von etwa 35 Millionen Jahrestonnen trennen müssen. Ob die notwendigen Stillegungen wirklich nach dem richtigen Schlüssel vorgenommen werden können, ob der dann verbleibende Restbergbau mit diesem Kapazitätsschnitt wirklich das angemessene Optimum, nämlich die Erhaltung seiner besten Zechen erreicht, ist immer noch eine offene Frage. Noch gefährlicher freilich ist es, daß die Diskussion um die zahlreichen Denkmodelle bestens dazu angetan ist, das bei der Kohle bitter notwendige Handeln völlig zu vergessen.

Jetzt sieht es so aus, als könnte der sogenannte Rheinstahlplan das Rennen machen. Er ist immerhin im Gegensatz zu den vielen anderen Vorschlägen endlich in das Stadium einer ernsthaften Prüfung und Modifizierung gekommen; und er wird schließlich – das ist für die praktische Durchführung durchaus ein Vorzug – von einem großen Teil der Zechenunternehmen gestützt.

Der Rheinstahlplan – dessen eigentlicher Erfinder der GBAG-Chef Dr. Friedrich Funcke ist – sieht die Verpachtung des Zechenbesitzes aller Montankonzerne an eine Betriebsführungsgesellschaft vor. Damit standen ursprünglich rund zwei Drittel der Ruhrförderung hinter diesem Vorschlag. Inzwischen heißt es, in der vorgesehenen „Deutschen Kohlenbergbau AG“ sei auch der Eintritt frei für die anderen Zechengesellschaften. Es besteht eine echte Chance, eine weitgehende Konzentration des Bergbaus auf diesem Wege zu erreichen.

Dieser Effekt wäre den Einsatz wert, zumal auch die ursprünglich von den Initiatoren dieses Plans geforderte staatliche Pachtzinsgarantie in Höhe der vollen Summe – sie wird auf 360 Millionen Mark im Jahr geschätzt – inzwischen schon zusammengestrichen worden ist, nicht eben zur reinen Freude ihrer Erfinder. Ein gewisses Risiko aber soll den Zecheneigentümern nunmehr doch überlassen bleiben; der Staatshaushalt wird lediglich die Kosten übernehmen, die durch etwaige vom Staat gewünschte Verzögerungen von Zechenschließungen entstehen. Das ist vernünftig und vertretbar.

Im November soll das Schillersche Kohleanpassungsgesetz in den Bundestag gehen. Noch besteht eine Chance, die freiwillige Konzentration des Ruhrbergbaus vorwegzunehmen, die letzte ohne Zweifel. Die Deutsche Kohlenbergbau AG wäre ein praktikabler Weg, der vor allem schnell zum Ziele führen könnte. Und daß es allerhöchste Zeit ist, dem Ruhrgebiet ein passendes Kleid zu schneidern, darüber sollte die gegenwärtige trügerische Ruhe im Revier nicht hinwegtäuschen.

Ingrid Neumann