Von Zweistein

Fünf Briefmarkensammler kamen zusammen. Jeder brachte vier Marken mit, die er einem oder mehreren der anderen vier Sammler schenkte. Dabei erhielt jeder vier Marken. Keine zwei der Sammler hatten ihre Marken in gleicher Weise verteilt. Zum Beispiel gab nur einer zwei Marken dem einen und zwei Marken einem anderen Freund. Paul hingegen verschenkte seine vier Marken an Egon. Otto erhielt von Karl drei Marken. Von wem stammten die vier Marken, die Walter erhalten hatte? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Wenn der Knabe sieben Bonbons nimmt, dann verbleiben in jedem Fall mindestens vier der einen und mindestens drei einer anderen Farbe in der Tüte.