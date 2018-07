Inhalt Seite 1 — Mit glasigen Blicken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg

In einem alten Laden einer engen Kneipengasse fand Hamburgs erstes „Film-in“ statt. 60 Stunden lang offerierte Werner Grassmann, ehemaliger Kinobesitzer sowie Produzent von Fernsehfilmen und Kurzfilmen, sein Flimmer-Marathon. Auf Stühlen, Kisten und alten Sesseln drängten sich hinter der papierverklebten Tür 200 Neugierige.

Auf der Leinwand flimmerte ein Film in Farbe: Ein Ei wird zerschlagen und fällt in das siedende Fett der Pfanne. Schnitt – „Dieser Film ist dem deutschen Frischei, Güteklasse (I), gewidmet“. Das Licht ging an. Eine neue Rolle wurde eingespult. Einige benutzten die Pause und verschwanden in der nächsten Kneipe, um Bier zu besorgen. Auf einem Bett an der Wand hockten fünf Langmähnige ruhig und einträchtig beieinander. Flaschen kreisten: „Prost“, „Hast mal ’ne Zigarette?“ „Ach, du auch hier?“ Das Publikum war eine Mischung aus Cinéasten und Gammlern.

Ein neuer Film begann; ein Zeichentrickfilm „Schwarz-Weiß-Rot“, eine Metamorphose von 6Nazi-Heerscharen zu „Bild“ -Leserheeren, dargestellt durch kleine, rhythmisch stampfende Straßenrammen, die zunächst ein Hakenkreuz im Bauch tragen und durch einen Blutaustausch untermalt mit Herztönen, die Hakenkreuze gegen rote Herzen mit der Aufschrift „10 Pfennig“ ersetzen. Kein Kommentar – 3,5 Millionen, mit 10-Pfennig-Herzen auf Taille, stampfen alles nieder.

Alte Wochenschauen mit einem schnulzenden Freddy – großes Gelächter – und einem biologisierenden Kaiser Hirohito wechselten ab mit Stummfilmen, kurzen Spielfilmen, Industriefilmen und wieder Trickfilmen. Zwischendurch brachen zwei auf einer Kiste zusammen, kam ein Betrunkener von der Straße und lallte: „Ihr seid alles Penner“, warf einer mit Pappschnitzeln. Komisches entstand zufällig: Einer steht auf, der Schatten seines Kopfes fällt auf den Busen einer sich räkelnden Stripperin – Happening.

Nach Mitternacht wurde es leerer, aber immer noch gab es mehr Steh- als Sitzplätze. Prominenz kam herein – kaum bemerkt – Ella Büchi und Richard Münch. Gegen Morgen waren noch viele Unermüdliche mit leicht glasigem Blick dabei.

Dabeisein, dabeibleiben, ausharren. Manche Filme wiederholten sich im Laufe der Tage, aber was macht’s. Bei dieser unorthodoxen Mischung der Stile zählte das Amüsement ebenso wie die Fachsimpelei.