Kenia - Oase im brodelnden Afrika

Von Dietrich Strothmann

Nairobi im Oktober

Es war für Kenia, den erst vier Jahre alten Staat Ostafrikas, ein besonderer Tag – der Tag, an dem Jomo Kenyatta, der „Vater des Vaterlandes“, der Nation sein politisches Testament verkündete. Es lautet: Freundschaft mit allen, die guten Willens sind – ob Schwarze oder Weiße. Feindschaft mit allen, ob schwarz oder weiß, die sich Frieden und Fortschritt entgegenstellen. Der Freiheit soll nun der Frieden folgen, und der ist, wie fast überall in Afrika, auch hier in Gefahr.

Äußerer Anlaß dieser Demonstration kenianischen Selbstbehauptungswillens war der Staatsbesuch von Hastings Banda, des Staatspräsidenten von Malawi, der sich neuerdings Kamuzu, „die Wurzel“, nennt. Er war von seinem alten Kampfgefährten Kenyatta eingeladen worden, die 14. Nairobi-Messe zu eröffnen, Ostafrikas größte Wirtschaftsschau. Bandas Auftritt auf der Bühne Kenias wäre nicht spektakulär gewesen, hätte der Gast nicht kurz zuvor einen außenpolitischen Balanceakt gewagt, der ohne Beispiel ist im schwarzen Afrika: Malawi hatte, aus ökonomischen Gründen, diplomatische Beziehungen zur Südafrikanischen Union aufgenommen.