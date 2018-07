Von Rolf. Zundel

Bonn, ‚ im Oktober

Vor genau zehn Jahren statuierte die Bundesregierung ein Exempel. Jugoslawien hatte diplomatische Beziehungen zur DDR aufgenommen. Bonn betrachtete dies gemäß der Hallstein-Doktrin als „einen gegen die Lebensinteressen des deutschen Volkes gerichteten unfreundlichen Akt“ und brach am 19. Oktober 1957 die Beziehungen zu Belgrad ab. Heute steht die Bundesregierung vor der Frage, ob sie die diplomatischen Kontakte zu Jugoslawien wieder normalisieren soll. Führende jugoslawische Politiker, so Staatspräsident Tito und Außenminister Nieciec, legten Bonn einen solchen Schritt nahe; führende Politiker in Bonn, so Kiesinger und Wehner, sehen keine grundsätzlichen Bedenken, diesen Schritt zu tun. Aber bisher ist wenig geschehen.

Ist die neue Ostpolitik schon steckengeblieben? Zerbricht ihr Elan in der innenpolitischen Auseinandersetzung?

Wer die offiziellen Erklärungen Bonns und Belgrads aus dem Jahr 1957 liest, muß zu dem Schluß kommen, daß die Verbindung damals, trotz diplomatischer Beziehungen, ziemlich gestört war. Jedenfalls gab sich Bonn überrascht, als Belgrad die DDR anerkannte, und ebensoviel Überraschung zeigte Belgrad, als die Bundesregierung darauf so hart reagierte.

Belgrad und Bonn argumentierten damals zielsicher aneinander vorbei. Der Bundesregierung ging es darum, eine Aufwertung der DDR (damals noch sogenannt und in Anführungszeichen geschrieben) zu verhindern. Bonn fürchtete, daß andere Staaten, insbesondere der neutralen Welt, dem Belgrader Beispiel folgen würden, deshalb die harte Reaktion, von der sich die Bundesregierung eine abschreckende Wirkung versprach.

Tito hingegen ging schon im Jahr 1957 von der „Realität der beiden deutschen Staaten“ aus, und manche Jugoslawen glaubten sogar, ihr Land könne eine Mittlerfunktion zwischen der Bundesrepublik und dem Ostblock einschließlich der DDR übernehmen.