Es ist wohl kein reines Vergnügen, Robert Neumann zu drucken. Das empfand gewiß manch ein Verleger so – und deshalb werden wir auf die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Robert Neumanns Memoiren dieses Jahr verzichten müssen. Und nächstes Jahr? Wahr ist: Bei Robert Neumann vergeht keine Seite, auf der nicht irgend jemand gekränkt und beleidigt wird. Wahr ist: Man hat mit Robert Neumann dauernd Scherereien. Aber darf deswegen jemand zum Schweigen gebracht werden, der tausend Jahre lang in seiner Muttersprache zum Schweigen verurteilt war? Wir meinen: Nein – und bitten gleich prophylaktisch jedermann um Entschuldigung, der durch einen Vorabdruck ungedruckter oder gar undruckbarer Memoiren gekränkt und beleidigt werden könnte. Wer sich geschlagen fühlt, möge zurückschlagen. So lange Blut nur als Druckerschwärze fließt, sollte es nicht gar zu schwer fallen, das leichtzunehmen in dieser bloody world.