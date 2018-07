Inhalt Seite 1 — Spirale des Todes Seite 2 Auf einer Seite lesen

George W. F. Hallgarten: Das Wettrüsten. Seine Geschichte bis zur Gegenwart. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main; 528 Seiten, 30,– DM.

Die Geschichte läßt sich gewiß nicht auf eine Geschichte des Wettrüstens verkürzen. Kriege haben zwar schon seit Anbeginn die Menschheit viel zu oft heimgesucht, doch erst in den vergangenen Jahrzehnten wurde die früher sinnvolle Trennung von Krieg und Frieden hinfällig. Der Kalte Krieg ist nur die letzte Stufe einer langen Entwicklung. Hallgartens Geschichte des Wettrüstens setzt mit einer Darstellung der verhängnisvollen Aufrüstung vor dem Ersten Weltkrieg ein und endet mit einem Kapitel über das Wettrüsten im Weltraum, umfaßt also jene ersten sieben Jahrzehnte unseres Jahrhunderts, in denen alle Gesellschaften, ungeachtet ihrer politischen Ordnung und ihres sozial-ökonomischen Entwicklungsstandes, in den beängstigenden Sog zunehmender Militarisierung gerieten.

Die Geschichte dieser wenigen Jahrzehnte: dazu gehören die wachsenden Ausgaben für immer erbarmungslosere Instrumente des Todes und der Zerstörung (133 Milliarden Dollar Weltrüstungsausgaben pro Jahr), dazu gehören immer neue, destruktive Waffen, die noch unbekannte Greuel beispiellosen Ausmaßes ahnen lassen, dazu gehören zahllose Waffensysteme, deren Lebensdauer immer kürzer wird und die oft zum Zeitpunkt ihrer technischen Produktion schon veraltet sind; dazu gehören die wachsenden Profite der Rüstungswirtschaft und der technisch hochgezüchtete und administrativ aufgeblähte Rüstungsapparat, der sich von den überkommenen parlamentarischen Organisationen immer weniger kontrollieren läßt.

Schließlich und vor allem ist es eine Geschichte von Macht- und Interessenpolitik, deren Kosten an Menschenopfern, an Leiden und Not, an Verschwendung wirtschaftlicher Ressourcen, an politisch fehlgeleiteten organisatorischen und irregeleiteten psychologischen Energien sich benennen, doch kaum im einzelnen aufrechnen lassen.

Hallgartens Buch ist in der Art eines engagierten Berichts geschrieben. Zum Teil setzt es seine früheren, in Deutschland veröffentlichten Arbeiten fort („Imperialismus vor 1914“, „Hitler, Reichswehr und Industrie“). Aber Hallgarten beschränkt sich nicht auf die europäische Szenerie. Die Entwicklung Amerikas vor 1945 wird breit abgehandelt, Japans und Chinas Rolle nicht vergessen. Indem Hallgarten die Verklammerung von politischen, wirtschaftlichen und technologischen Kräften aufzuhellen versucht, leistet er auch einen Beitrag zur politischen Ökonomie und zur Geschichte der Waffentechnologie.

Realistisch die Kräfte der Geschichte einschätzend, diskutiert der Verfasser über die Abrüstungsbemühungen nur am Rande. Wo wäre anzusetzen, um die Katastrophe zu verhindern? Sind Rüstungen Symptome politischer Konflikte, oder unterliegt ihr Wachstum einer von den Rüstungspotentialen selbstgeprägten Eigendynamik? Sind sie das Ergebnis strategischer Kalküle, oder sind jene, die Kräfte rational zu kalkulieren glauben, ihrerseits von ihnen unbewußten Kräften abhängig? Folgt also die Rüstungsspirale den Impulsen strategischer Kalküle, oder gleicht ihre Dynamik eher der von Epidemien? Fragen über Fragen, die sich bei der Lektüre von Hallgartens historischem Bericht einstellen.

Es läßt sich zeigen, daß das Wettrüsten immer wieder von einzelnen Kräften und partialen Sektoren ausging: von nationalen politischen Gruppierungen, von mächtigen Wirtschaftsinteressen (für die die Grenzen der Nationalstaaten seit langem nicht mehr bestehen), von Teilen des militärischen Apparats, endlich von der Wissenschaft, die sich anschickt, neue unbekannte Kriegsbilder zu entwerfen, schließlich werden diese Gruppen von Massenbewegungen, seien sie manipuliert oder nicht, unterstützt. All diese Kräfte wirken oft derart zusammen, daß sich eine Gesamtdynamik des Wettrüstens entwickelt, die sich jedoch der Kontrolle der einzelnen Gruppierungen entzieht.