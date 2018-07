Inhalt Seite 1 — Tachyonen fliegen schneller als das Licht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas v. Randow

Nichts kann sich schneller bewegen als das Licht im Vakuum, das ergibt sich aus der Relativitätstheorie. So jedenfalls haben wir es in der Schule gelernt. Tatsächlich wies Einstein nur nach, daß die Lichtgeschwindigkeit eine Grenze für die Bewegung ist, mit der Energie von einem Ort an einen anderen gelangen kann. Freilich muß es sich hierbei nicht notwendig um eine obere Grenze handeln. Mit anderen Worten: Es widerspricht der Relativitätstheorie keineswegs, wenn man annimmt, daß es Teilchen gäbe, die sich stets schneller als das Licht im Vakuum bewegen müssen, weil die Lichtgeschwindigkeit für sie eine untere Grenze darstellt.

Möglich wären solche Materieteilchen, deren Existenz kein Grundgesetz der Physik verletzen würde; darum ist es sinnvoll, in Experimenten festzustellen, ob es diese Partikel tatsächlich gibt.

Einer der Physiker, die sich mit dieser Frage bschäftigen, ist Gerald Feinberg, Professor an der Columbia-Universität. In der Zeitschrift „Physical Review“ leitet er einige Eigenschaften der hypothetischen Teilchen, die er Tachyonen (griechisch: tachys = schnell) nennt, aus der Theorie ab:

Die Geschwindigkeit eines Tachyons ist nach unten durch die Lichtgeschwindigkeit (rund 300 000 km/sec) begrenzt, nach oben hingegen unbegrenzt.

Die Masse eines Tachyons hat einen „imaginären Wert“, das heißt: Wenn man die Maßzahl dieser Masse mit sich selbst multipliziert, kommt eine negative Zahl heraus.

Wenn die Geschwindigkeit des Tachyons auf die des Lichtes herabfällt, werden seine Energie und sein Impuls unendlich groß.

Während das Tachyon Energie verliert, wächst seine Geschwindigkeit, bis sie schließlich bei der Energie null unendlich groß ist.

Das Tachyon kann in jedem Energiezustand massenlose Teilchen (Photonen oder Neutrinos) und unter bestimmten Umständen auch Teilchen mit normaler Ruhemasse aussenden.

Daß die Masse des Tachyons einen imaginären Wert besitzen muß, was schwer vorstellbar ist, hält Feinberg nicht für einen Grund, an der Existenz des Teilchens zu zweifeln. Denn da es nicht zur Ruhe gebracht werden kann, ist seine Masse ohnehin eine prinzipiell unbeobachtbare Größe.

Das Tachyon muß noch andere seltsame Eigenschaften besitzen, damit es nicht mit den Gesetzen der Relativitätstheorie in Konflikt gerät. So ist zum Beispiel die Anzahl von Tachyonen zu einem gegebenen Zeitpunkt in einem gegebenen Raum nicht eindeutig bestimmt. Vielmehr hängt diese Anzahl davon ab, von welchem Standpunkt aus der Raum betrachtet wird. Feinberg zeigt, daß auch dies nicht so abwegig ist, wie es klingt. Die Mathematik stimmt jedenfalls.