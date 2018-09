Mit Belegschaftsaktien ist es fast so wie mit dem Schnee vom vorigen Jahr. Der Schmelz dieses sozialpolitischen Experiments, das einmal als Meilenstein auf dem Wege der Versöhnung von Arbeit und Kapital gepriesen wurde, ist dahin, spätestens seit die Belegschaftsaktien in den einschlägigen Wirtschaftslexikas ihren festen Platz – zwischen „Beleg“ und „Beleihungsgrenze“–gefunden haben: Als Aktien, die an Belegschaftsmitglieder zu besonders günstigen Bedingungen ausgegeben werden und von denen man hofft, daß sie die Beschäftigten enger an ihr Unternehmen binden.

Daß diese Hoffnung sich gelegentlich erfüllt, dafür liefert die Rosenthal AG einen eindrucksvollen Beweis. Bei der Einweihung einer neuen, von Gropius erbauten Porzellanfabrik in Selb, überraschte Philip Rosenthal mit der Feststellung, daß sich die Abwanderung der Beschäftigten mit Belegschaftsaktien um dreißig Prozent verringert habe.

Das will etwas heißen bei einem Unternehmen, dessen (Porzellan-)Produktion mittlerweile bis auf einen Rest von vier Prozent voll automatisiert und damit – trotz Gropius – gewiß nicht die besten Voraussetzungen für Betriebstreue bietet. bon