Von Jürgen Claus

Nach Foligno wird sich in Venedig und andernorts einiges ändern.“ Foligno bei Paris? Nein, Foligno in Italien. Ort einer Ausstellung die gerade endete, als die „Biennale der Jugend“ in Paris startete. Foligno: der Vorschlag, die Veränderungen bildnerischer Technik sichtbar zu machen, im Urteil der Zeit, in der sie sich ausprägen. Der Tenor der Kunst in diesen Jahren 67/68 wird sichtbar: der (neue) Raum des Bildens, was zugleich der Titel der Schau ist. Gleich welcher Stilkategorie einer angehört, er hat das Tafel-Staffeleibild aufgegeben.

„Environment“ ist das Wort. Foligno demonstrierte augenfälliger, weil ausschließlicher als jede andere Ausstellung in diesem Jahr den Weg vom Wandbild zum „Environment“; die Weigerung einer Anzahl Künstler, Fetische für den Hausgebrauch des kleinbürgerlichen Sammlers zu produzieren; Vorschläge statt dessen, einen totalen Raum zu entwerfen, in aller Ungebundenheit.

Wenn die Italiener meinten, nach Foligno würde sich einiges ändern, dann mag die „Biennale der Jugend“, die nicht nur so heißt, sondern wirklich von jungen Leuten bestritten wird, an erster Stelle genannt werden.

In Paris hat man ein aufregendes Entree geschaffen, aber wie in manchen Pariser Häusern mit aufgefrischter Fassade bleibt der rückwärtige Teil ausgelaugt. Prinzip der Demokratie, die jedem der 54 beteiligten Länder (Madagaskar, USA, Senegal, Tunesien, Zypern, Peru etwa) gleiche Möglichkeiten bei total divergierendem kulturellen Niveau bieten will? Die Pariser Biennale, so die Satzung, soll den unterschiedlichsten Tendenzen offen sein. Der Schabernack, dem man damit die Säle öffnet, wird auf dem Buckel der eingeladenen Länder ausgetragen.

Rußland, beispielsweise, kündet eine „neue Generation“ an, deren „authentische Qualitäten“ den Betrachtern offensichtlich seien. Das passiert unzensiert die Druckereien, gewiß. Weniger geduldig aber als das Papier erweist sich das Auge des Betrachters angesichts handgemalter Gloriolen russischer Volkskämpfer, Bauern und Hafenarbeiter. Die Biennale (gegründet 1959) zielt auf breiteste Information, fördert aber tatsächlich die Ridikülisierung zahlreicher Länder durch sich selbst, das heißt durch deren selbstgewählten Beitrag. Und nebenbei schwindet der Platz für die Aussteller der aktuellen Kunst.

Man bewegt sich folglich in verschiedenen Gangarten durch die Ausstellung, treibt rasch am Beitrag des Kongo vorbei und stoppt seine Flucht, sobald man auf eine der zahlreichen traveaux d’equipe gerät. Diese, zusammen mit den Vorführungen der Architekten und Architekten-Teams, scheinen mir die kleine Sensation der Biennale. So haben im Obergeschoß (die Biennale ist in drei Etagen des Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris untergebracht) Komponisten, Architekten, Maler, Cinéasten und Photographen einen Demonstrationsraum angelegt, den man gern betritt und ungern verläßt. Urbanistische Modelle, die in sich oft perfekte Plastiken sind, Schautafeln, ein Rundbau für Diaprojektion, in dem ein „polykulturelles Zentrum der Großstadt“, ein „mobiles Museum“, ein„Aerotrain“ zu besichtigen sind. Ihre Entsprechung finden die französischen Teamarbeiten bei denen der Engländer. Dort schlägt die „Bath Academy of Art“ einen englischen Garten für die Benutzer von Autobahnen vor – ein System übereinanderliegender, farbig gestalteter Straßen –, die Gruppe Archigram präsentiert ihre Vorstellungen von austauschbaren Wohnzellen und Stützkonstruktionen, „seit Buckminster Fullers geodätischen Kuppeln das erste anwendbare Image einer von der Technik bestimmten Architektur“ (Reyner Banham). Gegenüber Archigrams heiteren, doch überlegten, durchkonstruierten Vorschlägen einer ineinandergestöpselten, einer Plug-in-Stadt schien mir die westdeutsche Teamarbeit, der Entwurf einer französisch -deutschen Schule in Berlin, amateurhaft.