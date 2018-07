Inhalt Seite 1 — Zwangskartell gegen Verbraucher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michael Jungblut

In Berlin hatte jemand eine Idee – und das war wohl schon falsch. Den Besuchern sollte etwas geboten werden, auf das sie in der Bundesrepublik sonst verzichten müssen: den gemütlichen Einkaufsbummel am Samstagabend.

Seit Jahren zerbrechen sich Senat und Behörden der westlichen Halbstadt den Kopf, wie man wohl der ehemaligen deutschen Metropole neuen Glanz verleihen könne. Berlin fehlt das wirtschaftliche Hinterland, das jede Großstadt braucht. Besucher müssen deshalb über große Entfernungen herangeholt werden. Mit Sightseeing an der Mauer lockt man auf die Dauer keine Touristenströme an. Ein bißchen Weltstadt sollte schon sein.

Da die Gedächtniskirche nur die wenigsten Wochenendbesucher einen ganzen Nachmittag zu fesseln vermag, flanieren die Gäste über den Kurfürstendamm und eilen ins Europa-Center, um die mit viel Werbeaufwand hochgelobte Ladenstadt zu bewundern. Aber was soll’s – man darf sich nur die Nase an den Schaufenstern plattdrücken. Die Ladentüren sind längst zugesperrt – wie das Gesetz es befiehlt.

Das Ladenschlußgesetz läßt aber Ausnahmen zu. Seit 1964 wird in Berliner Amtsstuben, in den Spalten der Lokalpresse und auf Sitzungen der Interessenverbände über einige zusätzliche lange Samstage anläßlich großer, überregionaler Veranstaltungen, diskutiert. Der Senat war dafür, der Einzelhandelsverband schwankte, die Gewerkschaften waren von Anfang an strikt dagegen. Sie lehnten alle Vorschläge aus grundsätzlichen Erwägungen ab. Als nach langem Palaver schließlich in diesem Jahr vom Senat beschlossen wurde, wenigstens an drei Test-Samstagen die Ladenöffnung bis neun Uhr abends zu gestatten, ließen sie wissen, daß sie sich mit allen legalen Mitteln zur Wehr setzen würden.

Das taten sie denn auch. Da sie ungebetene Unterstützung von einigen Protest-Studenten erhielten, die in verschiedenen Kaufhäusern den Berieb störten, wurden schon am 26. August, dem ersten überlangen Samstag, einige Geschäfte vorzeitig geschlossen. Beim zweiten Versuch beteiligten sich nur noch ein Teil der City-Geschäfte, vor allem im und um das Europa-Center. Am 14. Oktober, dem vorläufig letzten überlangen Samstag, wird es nicht anders sein. Gewerkschaften und Einzelhandelsverband bezeichnen deshalb den Versuch als gescheitert.

Richtig ist aber das Gegenteil. Denn was tut’s, ob irgendein Tante-Emma-Laden in Spandau oder Steglitz geöffnet ist oder nicht. Wichtig ist nur, daß in der Innenstadt Leben herrscht. Obwohl allen Einzelhändlern der Spätverkauf gestattet war, begrenzte sich die Teilnahme schon am zweiten Versuchstag ganz von selbst auf die Läden, auf die es ankam. Nach Angabe des rührigen Dr. Böwing, Apotheker seines Zeichens und Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Center-Händler, war vor allem der zweite Testsamstag ein voller geschäftlicher Erfolg für die Ladenburg. Mit dem Personal habe man sich so arrangiert, daß durch freie Nachmittage in der Woche und bessere Bezahlung ein Ausgleich für den Abendverkauf geschaffen wurde.