Von Hilke Schlaeger

Gefragt, wie die neue Lehrerin sei, sagte der Zehnjährige: Oh, sie ist jung und hat immer hübsche Kleider an und ist strenger als die andere. Ein paar Wochen später, beim ersten Elternabend, erfuhr die Mutter, was ihr Sohn gar nicht registriert, jedenfalls für unwichtig gehalten hatte: Die neue Lehrerin ist eine Farbige.

An der John-F.-Kennedy-Schule in Berlin-Zehlendorf ist so etwas ganz normal; ich erzähle es auch nur, weil ich es angenehm finde, daß es eine solche Normalität gibt. Deutsche und Ausländer, schwarze, braune und weiße Kinder sitzen nebeneinander, trollen eingehakt über den Schulhof, prügeln, vertragen und helfen sich auf eine selbstverständliche Weise. Und der Religionsunterricht wird gleich dreifach gehalten: jüdisch, katholisch und evangelisch.

Der Paragraph 1 des Sondergesetzes vom 26. Oktober 1964 für diese bisher einzigartige deutsch-amerikanische Gemeinschaftsschule heißt: „An der John-F.-Kennedy-Schule werden Schüler und Schülerinnen verschiedener Nationalität soweit wie möglich gemeinsam unterrichtet und erzogen. Sie dient unmittelbar dem Gedanken der Völkerverständigung.“

Die Tür zur Klasse 4 b stand weit offen. Als ich hineinkam, sahen die Kinder kaum her; niemand dachte daran, aufzustehen – dieses Begrüßungsritual hatte mich in meiner Schulzeit immer ärgerlich gemacht. Hier ließ sich niemand beim Buchstabieren englischer Wörter stören. „Let’s try ‚meanwhile‘. Barbara, would you like to do it?“ Der Umgangston ist das erste, was den an deutsche Zucht und Ordnung gewöhnten Besucher fasziniert.

Von Anfang an wird englisch und deutsch gesprochen. In der dritten Klasse beginnt die Differenzierung in Mutter- und Partnersprache: Deutsch 1 für deutsche Schüler, Deutsch 2 für amerikanische, Deutsch 3 für neu hinzugekommene Amerikaner, Deutsch 4 für Amerikaner, die mit der fremden Sprache Schwierigkeiten haben. Dasselbe gilt umgekehrt für Englisch. Wer in der jeweiligen Partnersprache besonders glänzt, kann in den ersten, also muttersprachlichen Kurs aufrücken. Ab Klasse 7 ist Englisch die Hauptunterrichtssprache in allen anderen Fächern.

Solche Mehrsprachigkeit kann einen schon verwirren: In Klasse 8 wurde eine französische Arbeit zurückgegeben (Französisch wird als zweite Fremdsprache ab Klasse 7 unterrichtet, selbstverständlich wie alles andere auch für Deutsche und Amerikaner gemeinsam). Einer wollte partout nicht begreifen, warum es zwar J’ai des plumes heißt, in der Verneinung aber Je n’ai pas de plumes. Es wurde ihm also noch einmal erklärt, auf deutsch mit französischen Beispielen, bis der Junge weitere Erläuterungen abwehrte: Schon gut, schon gut, ich hab’s kapiert. Der Schüler war Amerikaner, die Lehrerin kam aus Schottland.