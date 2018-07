Inhalt Seite 1 — An der Hand Bonns Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin, im Oktober

Sieben Stunden lang waren sich Berlins Sozialdemokraten am vergangenen Wochenende einig. Mit überwältigender Mehrheit akklamierten sie auf einem außerordentlichen Parteitag Klaus Schütz, dem einzigen Kandidaten für das verwaiste Amt des Teilstadt-Regenten. Kaum jedoch hatte der Nominierte für das Einheitsvotum gedankt, da zogen sich die Grüppchen schon wieder in Klausur zurück. Die schartig gewordenen Messer wurden gewetzt und am folgenden Tag erneut gezogen.

Der Angriff kam nicht – wie erwartet – von links, sondern von rechts. Denn Klaus Schütz hätte wider vieler Erwartungen nicht nur personalpolitischen Pressionen der Linken, sondern auch allen Forderungen der Rechten widerstanden. Er übernahm die komplette Senatsmannschaft seines Vorgängers und ergänzte sie durch einen weiteren Albertz-Mann: den Passierschein-Unterhändler Horst Korber. Im Lager Harry Ristocks gab man sich zufrieden und lieh dem Gegner von einst Unterstützung. Die Rechte versuchte sich noch einmal in bewährter Taktik, einzelne Senatoren aus der Regierungsmannschaft herauszustellen. Sie konzentrierte ihre Attacken nicht mehr auf Schulsenator Evers, sondern nun auf den Wissenschaftssenator Professor Werner Stein. Er war und ist der einzige Vertreter des linken Flügels im Rathaus Schöneberg und schien als Verantwortlicher für die Universitäten am leichtesten verwundbar. Beinah wäre der Coup gelungen. Nur mit einer Stimme Mehrheit wählte die Fraktion Stein am vergangenen Montag zum Senator. Kaum besser erging es dem Senatsneuling Korber, einem der populärsten und profiliertesten Berliner SPD-Männer.

Doch der knappe Punktsieg in der zweiten Runde der Regierungsneubildung genügt Klaus Schütz. Er hat sich durchgesetzt. Eine neue Fronde hätte nun kaum eine Chance gegen ihn. Denn einen unbestreitbaren Vorteil hat Schütz gegenüber seinem Vorgänger: Er versteht sich wie kaum ein anderer auf das Geschäft in und mit der Partei.

Die politischen Meinungsverschiedenheiten aber bleiben und könnten sich verschärfen. So höflich man auf dem Parteitag auch miteinander umging, die verschiedenen Konzeptionen in der Berlinpolitik wurden nur unzulänglich in verschwommene Formulierungen versteckt. Nicht nur Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Berliner Partei, sondern auch mit den Koalitionssozialdemokraten in Bonn wurden deutlich.

Diskutiert wurde über das „Glienicker Papier“, in dem jüngere Politiker von rechts und links eine realistische Standortbestimmung versucht haben und das von den Führungsgremien einstimmig gebilligt worden ist. Die Kritik an dieser Konzeption verbarg sich in Interpretationen. Am deutlichsten kam sie von dem Mann, dessen Politik man in Glienicke fortzuführen meinte – von Willy Brandt. Der Parteivorsitzende und Außenminister berief sich auf den Reichskanzler Michaelis mit dem Bekenntnis: „Ich mache mir das Papier so zu eigen, wie ich es interpretiere.“ Und er stellte dann die Thesen der Berliner in einem wesentlichen Punkt auf den Kopf.

Das Papier läßt keinen Zweifel daran, daß man in Zukunft nicht mehr auf eine weitere formale Integrierung Westberlins in die Bundesrepublik drängen will, sondern im Gegenteil den besonderen Status der Stadt positiv nutzen möchte. Auch unter der Großen Koalition in Bonn soll Berlin nach diesen Überlegungen die Rolle eines Vorpostens der Entspannungspolitik übernehmen.