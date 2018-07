Inhalt Seite 1 — Anstatt einer Uraufführung Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE HEIRAT

von Nikolai Gogol

Kammerspiele des Deutschen Theaters, Ostberlin

Am Sonntagabend gab es in Ostberlin lange Gesichter an der Kasse des Deutschen Theaters: Die Vorstellung fiel aus, weil der Schauspieler Herwart Grosse plötzlich ins Krankenhaus gebracht werden mußte. Es hatte eine Uraufführung stattfinden sollen: „Prozeß in Nürnberg“ von Rolf Schneider. Den Autor kennt man auch in Westdeutschland. Bei Piper ist ein Band Erzählungen von ihm und jetzt der Roman „Tage in W.“ erschienen. Im vorigen Jahr wurde der in Ostberlin lebende, fünfunddreißigjährige Sachse mit dem renommierten westdeutschen Hörspielpreis für Kriegsblinde ausgezeichnet. Das prämiierte Werk „Zwielicht“ war eine Auftragsarbeit für den Bayerischen Rundfunk gewesen.

In seinem dritten Bühnenstück „Prozeß in Nürnberg“ bringt der Autor fünf der in Nürnberg abgeurteilten Kriegsverbrecher auf die Bühne: Göring, Keitel, Schacht, Speer und Streicher. Auf die Frage einer Zeitung, ob das Stück im Aufbau ähnlich der „Ermittlung“ von Peter Weiss sei, antwortete Rolf Schneider im April 1967 in München: „Nein, ich will von Weiss weg. Ich wünsche ein bewußtes Theaterereignis, will Theater machen. Der Dialog der einzelnen Personen wird polemisch sein – was bei Weiss schon durch die Oratoriumsform unmöglich war.“ Fassen wir uns also in Geduld.

Der so mit Enttäuschung begonnene Abend ging auf heitere Weise zu Ende. Er wurde kein verlorener Abend, weil nebenan in den Kammerspielen des Deutschen Theaters eine Reprise der „ganz unglaublichen Begebenheit“ von Gogol, „Die Heirat“ zu sehen war.