S. E.

General Park Chung Hee

Präsident der Republik Korea

13. Oktober 1967

Hochverehrter Herr Präsident,

Sie sind sich gewiß der Tatsache bewußt, daß eine Anzahl südkoreanischer Intellektueller, die in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, dieses Land verlassen mußten, um sich in Seoul zu verantworten. Ihre Regierung hat sie beschuldigt, gewisse, in Südkorea geltende, antikommunistische Gesetze gebrochen zu haben. Wir wissen, daß zwei der in Seoul Inhaftierten, nämlich Herr Isang Yun und dessen Ehefrau, Ihnen persönlich bekannt sind; Herr Yun hat Sie während Ihres Besuches in der Bundesrepublik begleitet.

Herr Yun gilt nicht nur in Europa, sondern in praktisch der ganzen Weit als hervorragender Komponist. Sein Ziel war es stets, die vornehmsten Traditionen der koreanischen Musik mit westlichen musikalischen Tendenzen zu verbinden; sein Werk und seine Persönlichkeit müssen als ein unschätzbares Mittel betrachtet werden, koreanische Kultur und Kunst außerhalb Koreas bekannt zu machen. Ohne ihn wüßten wir nur sehr wenig über Ihr Land. Wie niemand vor ihm, hat er uns durch seine künstlerische Bemühung Verständnis und Liebe für die koreanische Denkweise vermittelt. Sein Oratorium „Om mani padme hum“ ist eine musikalische Synthese höchster geistiger Werte des Orients und des Okzidents, ein wahrhaft universelles Werk.