Bank für Landwirtschaft: Erfolgreich

Die Bank für Landwirtschaft AG, Köln, hat ihr Geschäftsvolumen 1966 um 10,6 Prozent auf 437,4 Millionen Mark erhöhen können. Die Sparenlagen, die über 37 Prozent der Gesamteinlagen ausmachen, stiegen um 21 Prozent auf 72,5 Millionen Mark. Während die Debitoren nur um 2,4 Prozent (auf 136,6 Millionen) stiegen, erhöhten sich die Wechselkredite um 19,4 auf 120 Millionen Mark. Die Bank schüttet auf das um 2,5 auf 12,5 Millionen Mark erhöhte Grundkapital 8 Prozent Dividende aus.

Braunschweigische Staatsbank: Kapitalmarktschwäche

Die Kapitalmarktschwäche, verbunden mit hohen Zinssätzen, die bevorstehende Sättigung des Wohnungsmarktes und die Schwierigkeiten der Kommunen führten bei der Braunschweigischen Staatsbank 1966 zu einer Stagnation im langfristigen Kreditgeschäft, während die kurzfiistigen Kredite noch erheblich stiegen. Die Bilanzsumme der Bank stieg um 402 Millionen auf 3,7 Milliarden Mark. Das Eigenkapital der Bank wurde um 30 auf 100 Millionen Mark erhöht. Der Jahresabschluß weist eine ausgeglichene Bilanz aus.

DKV: 1,75 Millionen Versicherte

Die Deutsche Kranken-Versicherungs-AG steht mit einer Prämieneinnahme von 483,4 Millionen (im Vorjahr 409,2 Millionen Mark) nach wie vor an dritter Stelle in der Reihe der größten deutschen Versicherer. Ihr Marktanteil hat sich im vergangenen Jahr leicht von 18,1 auf 18,8 Prozent vergrößert. Die Gesamtzahl der Versicherten erreichte am Ende des Geschäftsjahres knapp 1,75 Millionen. Der Überschuß von 35,4 Millionen Mark ermöglicht eine Beitragsrückerstattung bis zu 4 Monatsprämien, in deren Genuß erstmal 950 000 Versicherte kommen werden. Bei einer Dividende von 10 Prozent auf das zu 77 Prozent eingezahlte Grundkapital von 1,4 Millionen Mark konnte die Verzinsung der Eigenmittel konstant gehalten werden.

Elvia: Mehr Reise-Ausfallkosten