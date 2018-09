1970 in Osaka: Fortschritt und Harmonie für die Menschheit

Von Eka von Merveldt

Montreal, im Oktober

Kanada stand sechs Monate im Rampenlicht. „Die Welt ist Canada concious, kanadabewußt, geworden und vice versa“, resümierte ein französischer Kanadier, ein Dozent für Wirtschaftsmathematik der Universität Montreal, der mich die Expo mit kanadischen Augen sehen ließ. Die Expo hat viel für das Prestige Montreals und der Kanadier getan. Selbst das Wetter war ungewöhnlich günstig, und heiße Sommertage noch Ende September ließen den Besucherstrom nicht abreißen und vernichteten bei den Kanada dern das falsche Klischee, daß „ganz Kanada ein arktisches Land sei, so wie Nordskandinavien“. Gäste, die guten kanadischen Wein von der Niagara-Halbinsel und südlich von Vancouver probiert hatten, gewannen auch dadurch neue Eindrücke.

Am Schluß hat die Weltausstellung auch noch ihre Sensationen und Skandale gehabt. Der Streik der Transportarbeiter, der die öffentlichen Transportmittel in Montreal lahmlegte, hätte fast ernsten Schaden zugefügt, wenn nicht die Anziehungskraft der Ausstellung so groß gewesen wäre, daß die Besucher auch Unbequemlichkeiten hinnahmen, um sie nicht zu versäumen. Es gab Kanadier in diesen Monaten, die verlebten ganze Tage draußen auf den Inseln im Lorenzstrom und gingen nur noch zum Schlafen nach Hause. Der weit überwiegende Teil der Ausstellungsbesucher stammte aus Kanada und USA.

Unter den Prominenten, die während der sechs Monate Gäste der großen Schau waren, wurde Jacqueline Kennedy so gefeiert, daß sie im Pavillon der USA durch Polizei vor der zudringlichen Menge geschützt werden mußte, und Prinzessin Margaret von England und ihr Mann, Lord Snowdon, wurden mit Buh-Rufen empfangen, als sie den tschechoslowakischen Pavillon besichtigen wollten. Hunderte von Besuchern hatten dort stundenlang vergeblich auf Einlaß gewartet. Die Halle war für das prinzliche Paar allein reserviert und für das übrige Publikum geschlossen worden. Was das bedeutete, kann man nur ermessen, wenn man weiß, daß die Tschechen auf der Expo den größten Erfolg aller Nationen hatten. Ihr Pavillon hatte magische Anziehungskraft. Die Besucher warteten in glühender Sonne in langen Schlangen, die sich um das Haus wanden, bis zu sieben Stunden lang geduldig auf Einlaß, vom frühen Morgen bis in den späten Abend hinein, Tag für Tag.

Die Tschechen, soviel weiß man seit den Ereignissen in Montreal, verstehen sich auf Public Relations wie kaum ein anderes Land, und sie verstehen mit ihrer alten Kultur im Ausland zu wirken wie die Franzosen. Noch bevor sie ihren Pavillon aufstellten, hatten sie Umfragen begonnen, was die Kanadier interessieren könnte, und sie hatten herausgefunden, Technik imponiert ihnen nicht, technische Wunderwerke haben sie selber und noch mehr in den benachbarten Vereinigten Staaten. Aber ein Pavillon voll alter kostbarer Gläser, die zum Teil aus dem 12. und 14. Jahrhundert stammten, hervorragend placiert, böhmische Königskronen auf rotem Samt, Heiligenbilder, schimmernder Modeschmuck in strahlenden Vitrinen, die den Weg durch das geheimnisvolle Dunkel im Innern des Pavillons säumten, und schöne Spitzen zogen Millionen von Kanadiern an. Sie ließen sich gern in eine schönere, magische Welt versetzen und standen verzückt vor der Breitwand eines Kinos, auf der die Tschechen ein phantasievolles Farb- und Formenspiel trieben. Was kümmerte sie da die Wirklichkeit, die den Tschechen zu Hause sowohl die kostbaren Spitzen als die edlen Gläser vorenthält.