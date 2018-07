Allen Dulles und Gero v. S. Gaevernitz: Unternehmen „Sunrise“. Die geheime Geschichte des Kriegsendes in Italien. Econ-Verlag, Düsseldorf; 320 Seiten; 22 DM.

Allen W. Dulles, damals Chef des amerikanischen Geheimdienstes in der Schweiz, und sein engster Mitarbeiter Gero von Schulze Gaevernitz haben die eigenmächtige Kapitulation der deutschen Italienarmee zum erstenmal umfassend dargestellt. Ihr Buch stützt sich nicht nur auf eigene Erinnerungen, Aufzeichnungen und Akten, sondern auch auf nachträgliche Recherchen, Memoiren anderer Akteure, Augenzeugenberichte und zeitgeschichtliche Untersuchungen, so daß jetzt, zwanzig Jahre danach, eine zuverlässige Geschichte des Kriegsendes in Italien vorliegt.

Waren in der Literatur bisher immer wieder die deutschen Initiativen herausgestellt worden, so berichten Dulles und Gaevernitz auch ausführlich über ihre eigenen Bemühungen, mit der innerdeutschen Opposition gegen das nationalsozialistische Regime Kontakt aufzunehmen. Die treibende Kraft dieser Bemühungen war Gaevernitz, ein gebürtiger Deutscher und Mittelsmann zwischen dem amerikanischen Geheimdienst und vielen führenden Männern des deutschen Widerstandes. Nach dem gescheiterten Attentat des 20. Juli 1944 entwickelten Dulles und Gaevernitz neue Pläne, um den von Hitler propagierten „Kampf bis zum letzten Mann“ mit Hilfe führender deutscher Militärs zu verhindern, denn sie waren – mit den Worten Dulles’ – „nach wie vor der Überzeugung, daß es noch immer deutsche Generale in hohen militärischen Stellen gab, die Hitlers Versprechungen keinen Glauben schenkten und die bereit waren, bei einer Einstellung der Feindseligkeiten mitzuwirken“.

Die gleichzeitigen deutschen Bemühungen, die schließlich im Frühjahr 1945 über italienische und Schweizer Mittelsmänner in das gemeinsame Unternehmen „Sunrise“ einmünden sollten, gingen aus von dem höchsten SS- und Polizeiführer in Italien, Wolff, und dem Botschafter Hitlers bei der Regierung Mussolinis, Rahn. Unerwartete Hindernisse gefährdeten immer wieder einen Erfolg des Unternehmens. Wolff mußte den neuernannten Oberbefehlshaber der Italienarmee, Generaloberst von Vietinghoff, für den Plan gewinnen und wiederholt den Argwohn Himmlers und Kaltenbrunners zerstreuen; Dulles sah das Unternehmen durch den Einspruch Stalins in Frage gestellt, der eine geheime Separatverständigung der Westmächte mit den Deutschen befürchtete.

Selbst nach der geheimen Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde am 29. April 1945 war der Erfolg des Unternehmens „Sunrise“ immer noch fraglich. Feldmarschall Kesselring, designierter Oberbefehlshaber des gesamten Südraums, der den Bemühungen Wolffs und Rahns anfänglich zugestimmt hatte, war umgefallen und lehnte es entschieden ab, die Kapitulation zu billigen. Peinlich zu lesen, mit welcher Begründung: Wenn er auch keine Details wisse, so müsse er doch unterstellen, daß die Behauptung des „Führers“ begründet sei, die Schlacht um Berlin werde eine Wende des Krieges zugunsten Deutschlands herbeiführen. Doch nach Hitlers Selbstmord konnte auch er die Augen nicht länger vor der Wirklichkeit verschließen und gab grollend nach.

Dulles beschließt seine spannend geschriebene Darstellung mit einer Reflexion, die das Unternehmen „Sunrise“ aus seiner besonderen historischen Situation heraushebt: „Sunrise hat uns gelehrt, wie unerläßlich es ist, rechtzeitig zwischen den Kriegführenden eine geheime Verbindung und gesicherte Verständigungsmöglichkeiten herzustellen. ... Eingehende Studien und gewaltige Energien werden darauf verwandt, wie ein Krieg zu beginnen ist; aber bis jetzt wurde wenig Aufmerksamkeit dem viel schwierigeren Problem gewidmet, wie man einen Krieg beenden kann. Sunrise hat Anhaltspunkte dafür gegeben, und möglicherweise eröffnen sich beim Studium der Methoden, die wir anwandten, und den Schwierigkeiten, denen wir begegneten, neue Wege für die Zukunft.“