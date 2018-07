Von Peter Roese

Die Routineuntersuchung des Patienten nach der Krankenhauseinweisung ergab: verlangsamter Puls, Fieber über 38 Grad seit zwei Tagen, verminderter Anteil weißer Blutkörperchen. Der Computer, dem diese Daten vorgelegt wurden, forderte sofort ein Elektrokardiogramm an – wegen des langsamen Pulses. Während der Patient zum Labor gebracht wurde, kämmte der Computer sein umfangreiches Medizingedächtnis durch und äußerte dann die ersten Vermutungen über weitere mögliche Diagnosen: virusbedingte Lungenentzündung oder eine typhusartige Erkrankung.

Inzwischen war das EKG ausgewertet und zeigte keinen Befund; das Herz des Kranken war in Ordnung. Der Computer aber ging nun dem Lungenentzündungsverdacht nach und bestellte eine Röntgenaufnahme der Lunge. Auch hier war der Befund negativ.

Von allen bisher erwogenen Diagnosen blieben jetzt nur noch die typhusartigen Erkrankungen übrig: Paratyphus oder Typhus. Zwischen beiden hatte sich der Medizincomputer zu entscheiden. Er fragte die Ärzte: „Zeigt der Kranke die typischen Typhussymptome? Bitte, eine bakteriologische Stuhluntersuchung, einen Blutserum-Test – und sehen Sie sich auch die Haut an, vielleicht hat sie die typischen roten Typhusflecken.“

Alle drei Untersuchungen endeten mit positiven Befunden, und der Computer schloß: „Also ist es nicht Paratyphus, sondern Typhus.“

Der Automat pflegte in solchen Fällen ein bestimmtes Antibiotikum zu empfehlen, verlangte aber vorsichtshalber zunächst eine Prüfung, ob der Patient das Medikament verträgt. Allergische Reaktionen gegen Antibiotika können nämlich böse ausgehen. Dieser Patient jedoch war nicht allergisch, der Computer verschrieb daraufhin das Mittel und druckte einen Krankenbericht.

Selbstverständlich brauchen auch moderne Ärzte keinen Rechenautomaten, um Typhus zu diagnostizieren und dann das richtige Mittel zu verordnen. Evon C. Greanias, Leiter des Forschungsprogramms für medizinische Informationssysteme der Computerfirma IBM in Yorktown Heights (New York), wollte mit diesem Beispiel nur die Logik eines Diagnose- und Behandlungsprogramms demonstrieren, das Dr. Frederick J. Moore gegenwärtig dort entwickelt.