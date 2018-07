Castros Kampfgefährte wurde zum Märtyrer

Von Martin Jaenecke

Auf dem Höhepunkt seines Lebens schrieb Ernesto Guevara: „Es ist nicht wichtig, wie die Kämpfe dieser Zeit ausgehen. Es ist nicht wichtig, ob die eine oder andere Bewegung vorübergehend niedergeschlagen wird. Entscheidend ist nur der Entschluß zu kämpfen, die Einsicht in die Notwendigkeit revolutionärer Veränderungen und die Überzeugung, daß diese möglich sind.“

Der Satz läßt sich auf die Formel verkürzen: „Geschossen muß werden.“ Dies war das politische Credo eines Mannes, der sich selbst als Herold der „Ausgebeuteten und Zurückgebliebenen“ verstand, und den die Umwelt als Symbolfigur für den großen Aufstand gegen die etablierten Mächte von rechts und links begriff. Die bolivianische Armee, die Guevara zur Strecke brachte, stellte seinen Leichnam wie eine kostbare Jagdtrophäe zur Schau, bevor sie ihn (mit Ausnahme des rechten Daumens) verbrannte.

Es gab zu Guevaras Lebzeiten zu viele Totmeldungen, als daß man die letzte ohne Skepsis hinnehmen konnte. Nun aber hat selbst sein Mentor Fidel Castro, dem in diesem Fall die Rolle des Richters zukommt, bekannt: „Wir sind zu der Folgerung gelangt, daß die Nachricht vom Tode des Majors Ernesto Guevara wahr ist.“ Das war das Schlußwort zu einem Drama, das vor zwölf Jahren in Mexiko begann.

Haß auf die Yankees

Ohne den Kubaner Castro wäre der argentinische Arzt Dr. Ernesto Guevara vermutlich nie „El Che“ geworden. Er entstammte dem liberalen Bürgertum aus der europäischsten Ecke Südamerikas. Als er studierte, herrschte Perón in Buenos Aires. Guevara nahm am studentischen Widerstand gegen den Diktator teil. Er verließ seine Heimat kurz nach der Promotion und kehrte – offiziell wenigstens – nie wieder zurück. Er bereiste den ganzen Kontinent und landete schließlich in Guatemala, wo der sozialistische Präsident Jacobo Arbenz ein Reformprogramm durchzuführen versuchte. Im Juni 1954 führte ein vom amerikanischen CIA finanzierter Putsch zu einem kurzen, blutigen Bürgerkrieg. Arbenz wurde verjagt, Guevara floh mit Hunderten von Arbenz-Anhängern nach Mexiko.