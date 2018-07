... kreuzen zu Weihnachten und Neujahr wieder auf allen südlichen Meeren. Reisebüros und Reeder bieten mehr Reisen und luxuriöse Schiffe. Ziele und Routen haben sich kaum verändert: etwas mehr Karibische See, dafür weniger Mittelmeer. Favorit: noch immer die Kanarischen Inseln, insbesondere für Silvesterreisen.

Die Karibischen Inseln, traditionelles Feriengebiet amerikanischer Touristen und seit jeher das große Wintergeschäft für die europäischen Luxusdampfer, sollen nun auch deutsche Weihnachtsurlauber anlocken. Quelle und Neckermann sind in diesem Jahr noch billiger geworden (um 100 bis 300 Mark). Das Konkurrenzangebot – von Neckermann dieses Jahr unterboten – der Vereinigten Dampfschiffahrtsgesellschaft Kopenhagen mit der „England“ (Hohmann und Bauer: 31 Tage ab 1320 Mark) wäre 1966 noch eine Sensation gewesen. Dagegen sind die Preise für Mittelmeer und Kanarische Inseln fast unverändert geblieben. Eher zeichnet sich eine Tendenz zu kostspieligeren Reisen ab, weil die Schiffe luxuriöser werden. Das Angebot an ganz billigen Reisen ist zurückgegangen. Bei den Weihnachts- und Silvesterreisen gibt es sie überhaupt nicht mehr.

Die Tabelle zeigt eine typische Auswahl von Weihnachts- und Silvesterkreuzfahrten. Allerdings sind nicht alle Reisen Sonderfahrten für die Festtage, sondern regelmäßige Winterkreuzfahrten (zum Beispiel alle Reisen in die Karibische See), auf denen Weihnachten und Silvester nebenher gefeiert werden. Wer die Feste als Höhepunkt wirklich ausgefallen und im großen Rahmen feiern will, sollte eine der kürzeren Fahrten ins Mittelmeer oder zu den Kanarischen Inseln buchen.

Die Preise in der Tabelle sind Mindestpreise. Tatsächlich sind die Reisen teurer. Hinzu kommen jedenfalls die Hafengebühren, Trinkgelder, Landausflüge, Getränke an Bord sowie An- und Abreise. Die Preise sind nicht vergleichbar, weil einige Veranstalter manche dieser Kosten übernehmen und weil die Schiffe in Ausstattung und Service unterschiedlich sind.