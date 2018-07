Inhalt Seite 1 — Ein Aschenbecher von Dali Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Luftfahrtgesellschaft Air India ließ sich von dem Maler und Bildhauer Salvatore Dali einen Aschenbecher entwerfen. Das Kunstwerk zeigt eine um die Aschenschale geschlungene Schlange sowie zwei Elefanten und einen Schwan als Füße. Auf den Kopf gestellt wird aus dem Schwan ebenfalls ein Elefant. Nur eine begrenzte Zahl wurde für die besten Kunden der Air India hergestellt.

Preiswertes Tirol

Der Fremdenverkehrsverband von Innsbruck, Igls und Umgebung wirbt in diesem Winter wieder mit günstigen Arrangements, In Innsbruck ist es diesmal den ganzen Winter hindurch preiswert (sechs Tage mit Halbpension und allen Nebenkosten ab 80 Mark). In Igls gibt es Vergünstigungen (20 bis 35 Prozent) nur im Januar (6. bis 31.): sechs Tage mit Halbpension ab 52 Mark. Dazu in beiden Orten 20 Prozent Ermäßigung für Seilbahnen und Skilifts.

Parzellen für Auserwählte

Eine schweizerische Finanzgruppe will Europas Manager im Ferienparadies vereinigen. Sie gründete den Club Albarella und garantiert, was es kaum noch gibt: Exklusivität. Bei diesem Klub meldet man sich nicht an, wer würdig ist, wird zum Beitritt aufgefordert. Klubgelände wird eine Mittelmeerinsel vor Venedig: Bootshafen, Golfplatz, Reitbahn, Kino, Theater und 1$ Hotels. Die Auserwählten dürfen auf einer Parzelle ihre eigene Villa bauen.

Nette Russen

Das sowjetische Reisebüro Intourist gab bekannt, daß die Einreiseformalitäten in die UdSSR erleichtert wurden. Der Visumzwang für Kreuzfahrer und für Besucher aus dem Westen, die mit Chartermaschinen aus Bulgarien oder Rumänien kommen, fällt weg. Die Konsulate wurden angewiesen, Visumanträge innerhalb von acht Tagen zu erledigen. Darüber hinaus sollen weitere Regionen in Rußland für Touristen freigegeben werden.