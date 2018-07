Generalprobe in dünner Luft

In Mexico City hat die Generalprobe begonnen. Kleine Olympiade wurde sie genannt. Die Unsitte, schon ein oder zwei Jahre vorher Großveranstaltungen mit olympischem Abglanz aufzuziehen, scheint zum Usus zu werden.

Im Falle Mexico City sind aber besonders die Europäer wegen der Höhenlage des Austragungsortes (2300 Meter) dankbar dafür, so noch einmal Gelegenheit zum Experimentieren zu bekommen. Diesmal wird sogar Sportkamerad Pferd von bundesdeutschen Medizinern getestet.

Bei Disziplinen, die nur bis zu einer Minute oder etwas länger dauern, werden wegen des geringeren Luftwiderstandes im ehemaligen Tenochtitlan der Azteken Weltrekorde sogar begünstigt. Rechnet die „Arbeitszeit“ aber nach mehreren Minuten oder sogar nach Stunden, so werden die Leistungen um so schwächer, je länger sie dauern. Denn der leistungsspendende Sauerstoff beginnt in Mexico City bereits Mangelware zu werden. (Ein Kubikmeter Luft enthält dort oben fast ein Viertel weniger O2 als in Meereshöhe, wobei der prozentuale Anteil des Sauerstoffs in der „verdünnten“ Luft mit 20,9 Prozent jedoch gleichbleibt.)

Eine Sorge, die in schöner Regelmäßigkeit bei jeder Olympiade immer wieder jene beschleicht, die ein Jahr vorher die olympischen Kampfstätten in Augenschein nehmen, die Sorge nämlich, daß diese nicht rechtzeitig fertig würden, scheint in Mexico City diesmal behoben. Erstaunliches wurde geleistet, wie man es Lateinamerikanern mit ihrem liebenswürdigen Phlegma gar nicht zutraute. Unser New Yorker Mitarbeiter Max E. Ammann berichtet darüber.

Was wohl fehlen wird und was auch durch rauschende Feste mit Mariagimusik nicht übertönt werden kann, ist die sportliche Atmosphäre, wie sie 1952 in Helsinki einmalig herrschte. Sie wird man in einem Land, dessen Mannschaft 1964 in Tokio sage und schreibe nur eine einzige Bronzemedaille als olympische Erfolgsausbeute nach Hause brachte, wohl vergeblich suchen.

Hervorragende Sportler fehlen ebenso wie geschulte Kampfrichter oder versierte Presseleute, und vor allem fehlt dadurch ein sportverständiges Publikum. Profifußball und Stierkampf beherrschen die Szene. Wo aber noch das Blut der Corrida fließt, verflüchtigt sich der olympische Geist.