Der Bundestag und die deutsche Außenpolitik

Von Rolf Zundel

Die Bundestagsdebatte über die Außenpolitik hat nicht gehalten, was sich der Staatsbürger davon versprochen hatte; zuviel ist unklar, ist unausgesprochen geblieben. Dies liegt nicht allein daran, daß die außenpolitische Situation der Bundesrepublik objektiv schwierig ist und radikale, spektakuläre Lösungen kaum zuläßt. Es gibt dafür eine Reihe von anderen Gründen.

Jede solche Debatte leidet daran, daß sich Außenpolitik nur zu einem kleinen Teil öffentlich abspielt. Dem Bürger sind, vielleicht, die Ziele dieser Poltik vertraut, aber der Weg dahin bleibt meist ins Halbdunkel hoffnungsvoll und trostreich klingender Andeutungen gehüllt. Als Meister dieser Technik erwies sich der Bundeskanzler, der, ohne sich im Detail festzulegen, Beruhigung verbreitete.

Beide Regierungsfraktionen hatten sich offenbar vorgenommen, einander und der Regierung nicht wehzutun. Dies ist keineswegs ehrenrührig, schließlich ist es ihr legitimes Interesse, die Politik der Regierung möglichst wirkungsvoll zu unterstützen. Solche Demonstrationen der Geschlossenheit haben freilich ihren Preis: Sie gehen auf Kosten der Deutlichkeit.

Die Opposition spielte diesmal keine glückliche Rolle. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, unverbindliche Formulierungen auf ihren Gehalt abzuklopfen und Widersprüche sichtbar zu machen. Die FDP aber beschränkte sich zu einem großen Teil darauf, den Verdacht zu zerstreuen, sie lasse es an außenpolitischer Rechtgläubigkeit fehlen.

Die Zeitplanung war miserabel. Wer eine Debatte auf Freitag legt, nimmt in Kauf, daß sie sich vor ständig leerer werdenden Bänken abspielt. Am Schluß der Aussprache waren nicht einmal mehr vierzig der über 500 Abgeordneten übriggeblieben. Unter solchen Umständen entzündet sich schwerlich eine große Auseinandersetzung. Der Verdacht liegt nahe, daß diese Konsequenz nicht unwillkommen war.

Der Problemhaushalt war zu groß für eine Achtstundendebatte. Europapolitik, Atomsperrvertrag, Ostpolitik, Deutschlandpolitik, Griechenland – jedes dieser Themen hätte eine gründliche Behandlung verdient gehabt. So aber sprang die Debatte von einem Gegenstand zum andern und wurde keinem gerecht.

Vision Europa

Trotz dieses Mangels war die Diskussion schon deshalb bemerkenswert, weil alle diese verschiedenen Themen von einem gemeinsamen europäischen Aspekt her diskutiert wurden. Eine vorläufig noch vage Vision eines größeren Europas wurde sichtbar – eines Europas, in dem die nationalstaatlichen Gegensätze, etwa zu Frankreich, in einer höheren Einheit aufgehoben werden, eines Europas, in dem auch die ideologischen Gegensätze zu den kommunistischen Staaten abgebaut werden können und in dem vielleicht sogar die deutsche Frage ihre Schärfe verliert.

Diese Europavision ist freilich noch weit entfernt davon, Wirklichkeit zu werden. Die Realität „ist nicht so gut, wie wir möchten, daß sie sei“. Dieser Satz Brandts war auf die Situation im andern Teil Deutschlands bezogen, er trifft aber auf den europäischen Osten wie auf den Westen zu. Der Bundestag laborierte in der Debatte an der Tatsache herum, daß der französische Staatspräsident vorläufig keine Neigung zeigt, für England das Tor zur EWG zu öffnen.